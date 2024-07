Mezőkomárom település egyik legfontosabb és egyben legvidámabb rendezvénye, a hosszú idő óta, évről évre megrendezett falunap! Idén augusztus 3-án tartják a nagyszabású rendezvényt, amire máris különösen készülnek az ott élők, és természetesen szeretettel hívogatják a környékben lakó, szomszédos településeken élőket is. Az alkalom a méltán híres és népszerű Alma zenekar műsorával indul, akik a gyerekek mellett már a családokhoz is szeretnének majd szólni műsorukkal, majd Köő Péter polármester ünnepi megnyitójával hivatalosan is elkezdődik a rendezvény. Ezt követően a helyi óvodások, iskolások és a nyugdíjas klub műsora lesz látható. A délután egy tombolasorsolással indul majd, ezt követi egy fergeteges Retro Party c. műsor, az ötvenes évek rock and roll hangulatát pedig Bokányi Zsolt/Boka garantálja majd, őt követi Berczki Zoltán műsora, zárásként pedig Retro diszkót terveztek a szervezők!

Boka fergeteges rock and roll partit ígér a résztvevőknek: