A délelőtt távolban felsejlő sötétebb felhők senkit sem zavartak, a főzőverseny résztvevői kifejezetten örültek annak, hogy nem az elmúlt napokra jellemző nagy kánikulában kellett tüzet gyújtani a bográcsok alatt. Alig 10 óra után már rotyogtak a különféle körömpörköltek, melyek között volt vörösboros-gombás-csülkös és hagyományos családi recept alapján készülő is. – A rutinosabbak a focipálya ezen részén ütik fel a sátraikat, mert ide délután nem tűz a nap – mutatott körbe Kerek Szabolcs, aki barátjával és persze a családdal főz évek óta a gyúrói falunapon. - Egyszer már majdnem nyertünk díjat is, de akkor csak „sima” pörköltet kellett volna készíteni, mi meg raktunk bele csülköt is. A zsűri azt mondta az értékelésnél, ez így nem pörkölt, szóval nem lehet pörköltként értékelni. Aztán jöttek a verseny után és jóízűen elfogyasztották velünk közösen a bogrács tartalmát – mesélte Kerek Szabolcs nevetve, majd hozzátette – A bálafesztivál sportversenyein viszont négyszer sikerült megszerezniük a győzelmet.

A falunap egyik fellépői a helyi nyugdíjasokból álló Otthonkás Angyalok nevű dalos formáció

- Bálafesztivált az idén nem rendeztünk, mert évek óta mindig rezgett a léc, hogy összejönnek-e a csapatok, hiszen ilyenkor júliusban sokan nyaralni mennek. A falunap nálunk azonban az aratás befejezéshez kötődik, nem akartunk ezen a tradíción változtatni – adta meg a magyarázatot Horváth Gyula, újraválasztott polgármester, akitől azt is megtudtuk, idén 13 csapat nevezett a főzőversenyre. Szombaton hirdették ki a bor-, és a pálinkaverseny eredményét is, melyre első alkalommal rozéval is lehetett nevezni. A leadott pálinka minták száma ezúttal meghaladta a borokét. Nem maradt el a délután folyamán a gyerekek által várt cukorszórás és a habparti sem. Előbbit minden évben repülőgépről szórják le a focipályára. Szerencsére az időjárás kedvezően alakult, így a pilótának nem volt nehéz dolga a 30 kilogramm édesség célba juttatásával. Az önkormányzat az idén is vendégül látta Gyúró apraját-nagyját a faluebéden, akik aztán megtaláltak mindenfajta szórakozási lehetőséget, ami egy klasszikus falunapon elő szokott fordulni. Nagy sikert arattak a helyi – tegyük hozzá, dicséretesen aktív - nyugdíjasokból álló Otthonkás Angyalkák, no és a profi fellépők is, köztük a tordasi Alebrije Mozgásművészeti Stúdió növendékei. És ami talán a legfontosabb, volt ugyan végül egy kisebb eső, de nem mosta el a rendezvényt, így minden programelem megvalósulhatott a nap végi retro diszkóig bezárólag.