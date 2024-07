Húsz évvel ezelőtt, az első O.Z.O.R.A. Fesztivál idején még nem is élt az az igar-vámszőlőhegyi fiatal, akinek egy álma vált valóra július 25-én este. Kökény Sion még csak 15 éves, de már aktív résztvevője a helyi közéletnek, rendszeres szereplője az önkormányzati rendezvényeknek, akár fellépőként, akár segítőként. A fiatal még csak most végzett az általános iskolával Mezőszilason, azonban komoly tervei vannak és eszerint is folytatja tanulmányait a székesfehérvári Gorsium Gimnázium, Szakginmnáziumés Technikumban, ahol zenét és gitárt fog tanulni.

– A zene szeretete már kiskorom óta megvan, édesapám és nagypapám indított el ezen az úton. Sokat voltam nagypapámnál, ott ismerkedtem meg a gitárral, nem is volt kérdés, hogy el is kezdek rajta tanulni. Édesapám pedig discokat csinált itt a környéken, én pedig mentem vele és gyorsan meg is fertőzött ezzel – mesélt lapunknak a kezdetekről az ifjú lemezlovas. Hozzátette, öt éves lehetett amikor először találkozott a dj pulttal, nyolc-kilenc évesen pedig már ő maga is mixelgetett.

A házibulik után már fesztiválon is zenélt a 15 esztendős igar-vámszőlőhegyi fiatal

Fotó: Nagyné Bodnár Zsuzsanna

A zenei stílusok közül elárulta bármit meghallgat, mindent szeret, legyen szó retróról, vagy éppen a coronita, goa, techno slágerekről. Ezeket szereti a legjobban a bulikban is játszani, ahol lehetőséget kap. Eddig kisebb házibulikban volt lehetősége zenélni, ahol mindig jól szórakozott a nagyérdemű társaság.

– Egyértelmű célom, hogy felnőtt koromban is a zenéléssel foglalkozzak. Elsősorban a gitárra koncentrálok, amolyan B opcióként számítok a dj-skedésre, de akár a kettő együtt is tökéletesen működhetne – folytatta gondolatait Kökény Sion. Hozzátette, a zene nem megy az iskola rovására, nincs problémája a tanulással és mindent megtesz azért, hogy elérje a céljait.

Beszélgetésünk során derült ki, hogy a zene mellett a sport sem áll messze az ifjú zenésztől.

– Négy évesen kezdtem focizni, először Simontornyán, majd onnan kerültem a Paksi FC-hez. Szerettem, de sérülések miatt egy éve abbahagytam, ráadásul a zene az, ami jobban érdekel – mondta a labdarúgással való kapcsolatáról.