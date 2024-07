A kilométerszámláló manipulálása

Gyakori módszer, hogy az ügyeskedő eladók meghamisítják a járművek futásteljesítményét, és így próbálják meg növelni az eladásra kínált jármű értékét. A régebbi autók kilométeróráját mechanikusan, az újabb járművekét a hozzájuk csatlakoztatott diagnosztikai eszközökkel módosítják. A visszapörgetett kilométeróra-állású autók így látszólag kevésbé elhasználtak, mint a valóságban, de az új tulajdonosra nagyobb kockázat hárul: a járműnek komolyabb mechanikai problémái is lehetnek, ráadásul jóval többet fizetett érte, mint amennyit ténylegesen ér.

Rejtett sérülések

A járművek többsége az évek során kisebb-nagyobb sérüléseket szenved. Vannak azonban eladók, akik nem osztják meg az érdeklődőkkel az autó előéletére vonatkozó információkat, így az egyetlen módja annak, hogy a vevő tájékozódjon a kárelőzményekről, hogy ellenőrzi a jármű múltját. Sok pénzébe kerülhet ugyanis a vevőnek a javítás, ha olyan használt autót vásárol, amely korábban súlyosan megsérült. Arról nem is beszélve, hogy a járműnek akár az utasok biztonságát is veszélyeztető, szerkezeti sérülései is lehetnek.

Hamis járműtörténeti jelentés

Egyes tisztességtelen eladók meghamisított járműtörténeti jelentéssel igyekeznek bebizonyítani a vásárlónak, hogy az általuk eladásra kínált autó hibátlan. Ha az előzményjelentést csak kinyomtatva látjuk, és nem ott helyben kérjük le, az eladó előzőleg kitörölhetett egyes súlyos eseményeket. Nagyon fontos, hogy a vásárló maga kérjen előzményjelentést az adatszolgáltatótól, így elkerülheti, hogy becsapják.

Járművek, amelyeket korábban közösségi autóként vagy taxiként használtak