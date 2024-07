Több utca aszfaltozása is zajlott múlt héten Nadapon. Köteles Zoltán polgármester tájékoztatása szerint a Vörösmarty, Hegyalja és Barackos utcák aszfaltozásának előkészítő munkálatai kezdődtek meg, de a kivitelező a Rákóczi utca Ősjegynél található szakaszának munkálatait is elvégezte, továbbá a Bem utca úthibáinak javítására is szerződtek.

A közel 20 éve aktívan használt útfelületek megújulásával, az átereszek burkolatának aszfaltozásával jelentősen javulhat a közlekedők komfortérzete. A Rákóczi utcai kivitelezés befejeződött – tudta meg a feol.hu, ahogy azt is: szerdától, azaz július 10-étől már a járművek számára is járhatóvá válik az útszakasz.

- A vízátereszeket Magyar Falu Programból finanszírozzuk, a többit az önkormányzat állja saját keretből – tette hozzá a község vezetője. A munkálatok teljes költsége a tervek szerint 110 millió forint lesz. - Mindhárom utca nagy forgalmat bonyolít, sokan laknak mellettük, így fontos volt a megújításuk. Ezzel a kivitelezéssel elértük, hogy már csak az újépítésű területen vannak aszfaltozásra váró utcák, szám szerint négy – fogalmazott a település vezetője.