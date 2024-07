A felvételi pontszámok és ponthatárok után, most egy összeállítást hoztunk arról, hogy melyek azok az információk a pótfelvételivel kapcsolatban, amelyeket jó, ha tudnak azok a diákok, akik valamelyik székesfehérvári egyetemre jelentkeztek, de nem kerültek be vagy eddig nem nyújtották be jelentkezésüket, de mégis szeretnék.

A Kodolányi János Egyetemen a pótfelvételizők 8 szak közül választhatnak: Előadóművészet, Emberi erőforrások, Gazdálkodási- és menedzsment, Kommunikáció- és médiatudomány, Közösségszervezés, Pedagógia, Szociális munka és Turizmus- vendéglátás – derül ki az egyetem közleményéből, ahogy az is, hogy van három olyan szak, amely duális képzési formában is elvégezhető. Ez a Gazdálkodási- és menedzsment, a Szociális munka és a Turizmus- vendéglátás.

A Kodolányin a pótfelvételizőknek is megvan a lehetőségük arra, hogy nappalis, levelezős és távoktatásos képzési formát válasszanak.

A fenitek mellett az intézményben elérhető kifejezetten élsportolók számára kialakított speciális oktatási program, mellyel könnyedén összeegyeztethető a sportkarrier és a diploma. De annak, aki határon túli élményekre és kihívásokra vágyik az Erasmus pályázatok is éppúgy elérhetőek, mint az általános eljárásban bejutottaknak. A világ 33 országában 170 partnerintézmény bármelyikében tanulhatnak hallgatók.

Jelentkezni augusztus 7-ig lehet kizárólag az E-felvételi rendszerében egyetlen felsőoktatási intézmény egyetlen képzésére. A pótfelvételi ponthatárait várhatóan augusztus 29-én állapítják meg, ekkor dől el, ki kerül be az általa megjelölt képzésre – írják.

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Karának pótfelvételi eljárásában is számos lehetőség közül választhatnak a hallgatók. Nappali alapképzések közül lehet jelentkezni a földmérő és földrendező mérnökire, gépészmérnökire, a mérnökinformatikusira, a műszaki menedzserire és a

villamosmérnökire. Nappali felsőoktatási szakképzések között csak a mérnökinformatikus képzésre jelentkezhetnek a pótfelvételizők. Nappali mesterképzésen szintén a mérnökinformatikus, valamint a sport közgazdász képzések érhetők el. Utóbbi kettőnél felvételi elbeszélgetés is lesz, melynek várható időpontja augusztus 13. Levelezős alapképzés esetén földmérő és földrendező mérnökire és a villamosmérnökire lehet jelentkezni. Levelezős mesterképzésen pedig a mechatronikai mérnök és a geoinformatikus képzés érhető el, e kettő kapcsán is lesz felvételi elbeszélgetés augusztus 13-án.