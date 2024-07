Élő történelem

Burján Zsigmond a nagyapja által elmesélt háborús emlékek hatására több évvel ezelőtt úgy döntött, hogy megpróbálja átadni nekünk, maiaknak azt, hogy mit jelentett a katonáknak elhagyniuk szeretteiket, családjaikat és hazájukat. Először a Csak még egyszer előre című filmje látott napvilágot, amely a Magyar Királyi 17-es Honvéd Gyalogezred katonáinak történetét dolgozza fel, emléket állítva az I. világháborúban harcoló magyaroknak. Pár évvel később jött a folytatás, a Szétszakítva, amely megrendítő erejű történelmi drámaként székesfehérvári sorsokon keresztül mutatja be azt a korszakot, ami az első világháború végétől a vörös terroron és a román megszálláson át az ország szétszakításáig vezetett.

A csütörtök esti székesfehérvári megemlékezésen jelen volt Burján Zsigmond is, aki kérdésünkre elmondta, hogy a múlt tisztelete nagyon is élő és komoly üzenete van. – A szomszédban óriási nagy háború van, tízezrek halnak meg, gyerekek, nők, férfiak, katonák. Meg kell emlékezni róluk, mert akkor velünk vannak és erőt adnak. Ezért fontos, hogy ma is, több mint száz évvel az első világháborús események után is tiszteljük azokat és őrizzük meg emléküket, akik életüket adták hazájukért és értünk – fogalmazott Burján Zsigmond, aki felidézte a 17-es gyalogezred jelszavát is. – Légy sziklaszilárd, tántoríthatatlan és soha nem csüggedő, mint egy 17-es! – azt gondolom, hogy ennek üzenetét tovább kell adnunk. Amit a nagyapáink, dédnagyapáink és szépnagyapáink ebben az ezredben csináltak, az elképesztő – fogalmazott Burján Zsigmond, aki egy szál virággal maga is lerótta kegyeletét a hősök emléke előtt.