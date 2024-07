Angolul is kiemelkedő

A BGE Nemzetközi Üzleti Szaknyelvek Tanszék Befektetői Pitch versenyt rendezett a BebelFest – Külkereskedelmi Kar Nyelvi Fesztivál napon, ahol Ágnes is megmérettette magát. A versenyzők egy jövőbeni startup cég üzleti koncepcióját adták elő egy általuk beszélt idegen nyelven a zsűri és a publikum előtt. A bemutatók után a bírálók kérdéseket tettek fel angol nyelven, majd eldöntötték, hogy befektetnek-e a projektbe.

A Pitch verseny első helyezettnek járó díjat és az elismerő oklevelet Valóczi Marianna, a Nemzetközi Üzleti Szaknyelvek Tanszék vezetője, egyetemi docens, a Keleti Üzleti Akadémiai Központ igazgatója adta át Ágnesnek. Az elért eredmény sikerén túl rendkívüli érzés volt számára, hogy a zsűritagok egyhangúan elismerték az általa angol nyelven bemutatott startup cég üzleti koncepcióját.

A Prezentáció Mestere

Ágnesnek rekordszámú indulóval kellett megküzdenie a 2024-es idegen nyelvi prezentációs megmérettetésen a Budapesti Gazdasági Egyetemen. A versenyen három kar magyar és külföldi hallgatói tíz idegen nyelven mutatták be tehetségüket és küzdöttek a 2024-es A Prezentáció Mestere cím elnyeréséért, mely küzdelemben Ágnes lett a befutó: angol nyelvű prezentációjával első helyezést ért el, megszerezve ezzel A Prezentáció Mestere címet.

Az elbírálás során a zsűri elsősorban az ötletek egyediségét, kreatív megközelítését, újszerűségét, továbbá a versenyen bemutatott prezentációk kidolgozottságát, az előadásmódot és az érveléstechnikát vette figyelembe.

Fotó: Harmath Attila Zsolt

Segítő közeg

– A győzelem legfőbb garanciája a fegyelem és a fáradtság elviselésének képessége. Mindegyik versenyre rengeteget kellett készülni, valamint a részvétel is nagy fokú fegyelmezettséget kívánt – mondja Ágnes, akit nem akárki készített fel a versenyekre. – Nagymamám színészkedéssel is foglalkozik, és megtanított arra, hogyan kell kiállni akár 250 ember elé, hogyan kell viselkedni – meséli Ágnes.

Harmath Ágnes Zsófia abai lakos tanulmányait a BGE-n kezdte, ahol számviteli szakügyintézőként szerzett diplomát. Tanulmányait a BGE-n folytatta egy kétéves képzést követően, ahol kereskedelem és marketing szakos hallgató. Szabadidejében szívesen főz, olvas vagy temetkezik bele újabb tudományos cikkekbe.

– Sokat köszönhetek testvéremnek, Harmath Attilának, aki villamosmérnökként segítette a tudományos munkámat. Nagyon büszke vagyok rá, mert a COVID időszak alatt Magyarország kórházi informatikai rendszeréért volt felelős, és emellett a hatalmas felelősség mellett szakmailag is számíthattam rá – emeli ki Ágnes, aki megjegyzi, bár szerencsés közegbe született, az elvárások is nagyobbak voltak: a szülők, a környezet elvárásának is meg kellett felelni. Úgy tűnik, hogy ebben nem vallott kudarcot, sőt! Ágnes jövőbeni tervei között szerepel, hogy újabb szakra iratkozik be, s nem azért, hogy a diplomák számát gyarapítsa, sokkal inkább a rendkívül tudatosan átgondolt jövőképe miatt.