Erős kezdés után változó intenzitással, de hatalmas dörgés-villámlás mellett esik az eső a falban, ami azért is jó, mert néhány perc után úgy tűnt, ahogy jöttek, úgy el is mennek a felhők. Szerencsére ez nem így történt! A hőmérséklet is csökkent néhány fokot, mindjárt jobban érzi magát az ember!

A HungaroMet egyébként a mai napra egész Fejér vármegyére figyelmeztetést adott ki, nem csak a magas hőmérséklet miatt, de záporokra, zivatarokra is és azt írják, ezek jeget is hozhatnak.