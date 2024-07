Az Enyingi Borkedvelők Rendje számos borászati eseményt szervez, illetve jó néhányan részt vesznek maguk is vendégként. Utóbbin, a Szent Iván napi pincejáráson házigazdaként vettek részt és szerencsére nagyon jól sikerült – kezdett bele Pallag Mihály, az Enyingi Borkedvelők rendje elnök-nagymestere a feol.hu megkeresésére. Mint mondta, rengeteg helyről érkeztek vendégek a múlt heti rendezvényükre, amelyet Enying Öreghegyén tartottak: Székesfehérvárról, Dunaföldvárról, Csókakőről, Sárbogárdról és persze Enyingről is, de ez is a céljuk, hogy minél többen ellátogassanak az ilyen és ehhez hasonló eseményekre, megmentve ezzel a bortermelést és szőlőtermesztést.

– Szerencsére azt látjuk, hogy újból felértékelődött Enyingen a szőlőhegy egyre többen látogatnak oda, mi is erre buzdítjuk a lakosságot és bízunk benne, hogy lesz elegendő utánpótlás ahhoz, hogy megmentsük a bortermelés és szőlőtermesztés kultúráját. De emellett azt is fontosnak tartjuk, hogy pozitív irányba előmozdítsuk településünk megítélését – fogalmazott Pallag Mihály.

Az Enyingi Borkedvelők Rendjének a következő rendezvénye a halász, vadász és borász találkozó lesz július 20-án Enyingen, ám ezen zártkörű jellege miatt csak a meghívott vendégek vehetnek részt. Ugyan a halászok mostanára már kikoptak, de a vadászok és a borászok továbbra is aktívak. Előbbiek főznek, utóbbiak pedig természetesen a borokról gondoskodnak.