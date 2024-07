Mindhárom diákszövetkezet arról számolt be, hogy a diákok egész évben válogathatnak a különféle munkák közül, melyek között a gazdasági, mérnöki, IT-gyakornoki munkák számítanak a legkeresettebbnek. A nyári időszakban ezek kiegészülnek a fiatalabb, középiskolás diákok által is elérhető kereskedelmi, vendéglátáshoz/turizmushoz kapcsolódó lehetőségekkel, de ilyenkor megnő az érdeklődés a termelési, gyártási feladatokra is. Ezek a munkák nemcsak jó kereseti lehetőséget kínálnak, hanem rugalmas munkaidőt is, ami különösen fontos a diákok számára a nyári időszakban.

A munkalehetőségek nagy része a 18 év felettiek számára elérhető, azonban a fiatalabb korosztálynak is kínálnak lehetőségeket a munkáltatók. A PannonDiák több partnercégére is jellemző, hogy párhuzamosan a diákszövetkezeteken keresztüli toborzással és foglalkoztatással, az ott dolgozó munkavállalók gyermekei számára is kínálnak lehetőséget a nyári munkavállalásra.

A kereskedelmi, vendéglátáshoz/turizmushoz kapcsolódó lehetőségek nem csak jó kereseti lehetőséget, hanem rugalmas munkaidőt is kínálnak

Fotó: Illusztráció: Bujdos Tibor / Észak-Magyarország

Milyen összegeket lehet keresni?

2022. január 1-jétől bevezették a 25 év alattiak személyijövedelemadó-mentességét. Ennek az egyik következménye az, hogy a diákszövetkezeteken keresztül foglalkoztatott 25 év alatti diákok teljesen adó- és járulékmentesen kapják meg a fizetésüket. Tehát a bruttó fizetésük azonos a nettó fizetésükkel.

A diák részére kifizethető legalacsonyabb minimálbér (szakképzettséget nem igénylő munkakör esetén) az idei évben br. 1.534 Ft/óra. Ez a kiindulási alap, melytől felfelé elég tág határok között mozognak a bérek. A Mind-Diák és a Meló-Diák beszámolója szerint az egyszerű, betanított, képzettséget nem igénylő munkáknál az átlagos bér nagyjából 1.700 Ft/óra körül mozog jelenleg. Ehhez képest a PannonDiák az átlag órabért könnyű fizikai pozíciók esetében bruttó 1900-2000 Ft/órában jelöli meg, amely gyakran kiegészítésre kerül műszakpótlékokkal, bónuszokkal, bejárási támogatással.