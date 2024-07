Bicske járási székhely is, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola állami oktatási intézmény, meghatározó a városban (a másik intézmény a Szent László Katolikus Általános Iskola). Bárányos József jelenlegi igazgató megbízatása idén augusztus 15-én lejár, s bár egyetlen jelentkezőként nyújtotta be pályázatát, miként 2001-től mindig, a Belügyminisztérium elutasította azt. Bicskén megmozgatta a közvéleményt, amikor Bárányos József maga adta hírül közösségi oldalán rövid videóban a hírt, nem titkolván csöndes lesújtottságát. Elmondta, hogy pályázatát a Székesfehérvári Tankerületi Központ és a Klebelsberg Központ sem támogatta. Bár még nem érkezett el a határidő, leszögezte, továbbra is anyaintézményében kíván maradni, s folytatja pedagógusi hivatását. Lapunknak egyelőre nem kívánt nyilatkozni az igazgató, a történetet a meglévő információk összesítésével tesszük közzé.

Az 1967-es születésű, tősgyökeres bicskei Bárányos József 1989-ben kezdett el tanítani az akkor még a Bicskei 2-es számú Általános Iskola nevet viselő intézményben, miután átvette biológia-technika szakos főiskolai diplomáját. Harmincadik születésnapja előtt egy nappal nyerte el az Alcsútdobozi Általános Iskola igazgatói állását, ahonnan négy év után, az ötéves mandátuma lejárta előtt egy esztendővel visszatért Bicskére. 2001-ben elnyerte az immáron Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola vezetői posztját. (Az 1-es és 2-es iskolát összevonták). Mint megtudtuk, azóta is minden ciklusban egyedüli pályázóként nyerte el az újabb kinevezést; nemcsak kívülről, de kollégái közül sem jelentkeztek a pozícióra. Időközben egyetemi végzettséget szerzett pedagógia szakos előadóként, közoktatásvezetői szakvizsgát tett, tagintézmény-vezetőként dolgozott középiskolai felnőttképzésben, s az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán óvodapedagógusok képzésében is részt vett. Felkérésre közreműködött a 2014-ben indított pedagógusi életpálya-modell kidolgozásában, e helyt is részt vett a szakértők képzésében, illetve a mai napig végzi a pedagógusok minősítését és ellenőrzését.