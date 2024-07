Ugyan helyszín az évek alatt némileg odébb került, de ez szemmel láthatóan nem szegte a fesztiválozók kedvét, hiszen évről évre rengeteg visszatérő vendég érkezik a Velencei-tó partján megrendezésre kerülő nyári fesztiválra. A helyileg Sukorón lévő július 10-e és 14-e között zajló EFOTT házigazdája idén az Óbudai Egyetem, amely igen sokszínű, zenei ízlésben változatos fellépőkből állította össze a 2024-es lineupot.

Fotó: Bagotai Zsanett / FMH

Ugyan a programok többsége, ahogy a dátumban is áll 10-én, azaz szerdán kezdődnek a kempingjeggyel és bérlettel rendelkezők az ellenőrzést követően 18 órától már ma beléphettek a fesztivál területére. Az első fesztiválozók izgatottan tolták át a bőröndöket a biztonságiakon, majd pedig siettek is beljebb, hogy elfoglalják a kempinget. A nagy melegre való tekintettel a szervezők arról is gondoskodtak, hogy a látogatók hideg üdítőket kapjanak.

Fotó: Bagotai Zsanett / FMH

A nagyobb színpadokon és sátrakban ma még nincsenek programok, de némelyikben azért már lesznek fellépők, illetve az EB-t is közvetítik.

Az idei EFOTT számos újítást hozott magával, mint például, hogy a 14 év alattiaknak, szülői felügyelettel ingyenes a belépés, és új, önálló jegytípust is bevezettek a fesztivál a nappali eseményeire. Minderről itt írtunk, azonban azt is jó, ha tudják a visszatérő fesztiválozók, hogy a terület felosztásában is történt változás, amit jó, ha indulás előtt ellenőriznek a fesztivál honlapján lévő EFOTT térképen, illetve maga a bejárathoz való eljutás sem olyan egyszerű, ebben is nagy segítség lehet, ha előzetesen tájékozódnak.

Ami pedig a nagybetűs nyitónapot, a szerdát illeti, ott már bőven lesz miből válogatni: a nagyszínpadokon T.Danny, VALMAR, Blahalouisiana, Carson Coma és még sokan mások.