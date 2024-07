Vidámpark, árusok, kézművesek és persze érdeklődők töltötték meg a forgalomtól elzárt Turista utat a búcsú hétvégéjén, Isztiméren. A településen álló Szent Anna katolikus templom búcsúja adja minden évben az alapján az egész hétvégét betöltő programsorozatnak, melyben kiemelt helyet kap a szórakozás, a kikapcsolódás, így voltak fellépők, koncertek, orgonajáték, meg persze körhinta és céllövölde, meg ami kell. Az isztiméri búcsú azért más egy kissé, mint amit a többi Fejér megyei településen megszokhattunk, mert a bakonyi községben ilyenkor adja át a helyi önkormányzat, illetve a német nemzetiségi önkormányzat azokat az elismeréseket, melyeket csak olyan kaphatnak, akik sokat tettek a közösségért.

Gömbösné Rostaházi Judit polgármester az Isztiméri Német Nemzetiségért díj díjazottja bal szélén.

Fotó: Az önkormányzat

–Az Isztimérért díszoklevelet a község képviselő-testülete a településünkön végzett önzetlen tevékenységéért, támogatásáért, négy személynek ítélte oda. Keresztszegi, a Edit Stop ABC tulajdonosa, Gaál András méhész, vállalkozó, Bartusné Firnix Zsuzsanna a Rétesnap ötlet- és házigazdája, valamint Árvainé Gerstmár Szilvia a Német Nemzetiségi Önkormányzat egykori elnöke, német tanárnő kapta–tudtuk meg Gömbösné Rostaházi Judittól.

A polgármester, mint az menet közben kiderült, maga is díjazott lett, ugyanis ilyenkor adja át elismeréseit az Isztiméri Német Nemzetiségi Önkormányzat is. Az ő testületük idén a következő személyeket találta érdemesnek a díjra. Akúcs Levente főépítész, Fiedler Albertné díszpolgár, korábban 20 évig polgármester, illetve a nemzetiségi önkormányzat leköszönő elnöke, aki 2014-2024 között szolgálta ezen a poszton is a közösséget, Gömbösné Rostaházi Judit jelenlegi, de leköszönő polgármester, valamint egy házaspár is elismerésben részesült. Szabó János és Szabó Jánosné aktivitásukkal, tevékenységükkel rendszeresen támogatták a nemzetiségi önkormányzatot.

A virággal Árvainé Gerstmár Szilvia Isztimérért Díszoklevél átvételekor, Isztimér Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjaival.

Fotó: Az önkormányzat

Olyan fiatalok is kaptak elismeréseket, akik tevékenységükkel, eredményeikkel öregbítették a község hírnevét.

Három középiskolás fiatal az Isztiméri Bakony Kft kezdeményezésére és jóvoltából, kapott elismerést Szigli Zoltántól a cég igazgatójától. Illetve annak vezetőségétől.