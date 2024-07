Ugyan a mentések egyike sem Fejérben történt, hanem Tolnában, de a kicsik most már az ASKA menhely lakói. A menet néhány nappal ezelőtt kezdődött Szabadszálláson, ahonnan 10 kölyköt hoztak el, majd újabb bejelentésre Szakcsra mentek az állatvédők, ahol újabb hét kiskutyát találtak. Anyjuk a kicsik mellett egy összekötött zsákban hevert elpusztulva, végül pedig a sor tegnapelőtt ért véget szintén Szabadszálláson, ahonnan további 8 kölyköt hoztak el – mesélte a feol.hu-nak Molnár Tamásné, az ASKA telephelyvezetője, akitől azt is megtudtuk, hogy a mentett kölykök között voltak olyan apróságok is, akiknek még a szemük sem volt nyitva, őket jelenleg egy kutyapanzió önkéntesei etetnek speciális tápszerrel.

Forrás: ASKA FB-oldala