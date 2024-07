Az akció olyannyira sikeres lett, hogy öt buszmegálló is megszépült a településen – ezek gondozását, virágosítását folytatják idén is az önkéntesek, annyi különbséggel, hogy az önkormányzat is becsatlakozott és szegélyeket helyezett el az ágyások köré, ezzel is védve az elültetett virágokat és a rendezett területeket – tudtuk meg a művháztól, akik idén is várják az önkénteseket, ugyanis akad még bőven gondozásra váró buszmegálló.

Forrás: Lepsényi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár FB-oldala