A házszámtáblák hiánya a mindennapi életben is sok bosszúságot, gondot okoz, amikor hatóságok, szolgáltatók, postás, futár, szállító nem találja a keresett címet. Baj esetén pedig a segítség idejében történő érkezését is akadályozhatja – például, amikor rendőr, orvosi ügyelet vagy mentő érkezését késlelteti. A házszám feltüntetése ugyanakkor jogszabályi előírás is: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 14/A. § (5) bekezdése szerint a tulajdonosnak minden házszámmal ellátott épületen fel kell tüntetnie a házszámot.