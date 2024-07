Kis mértékben észrevehető drágulást tapasztalt a 2023-as évhez képest az Ingatlan Plus a lakások és házak esetén is. Hasonló adatokat mért a Duna House is, amelynek Fejér vármegyei értékesítési adatai alapján 2024 első félévben a tavalyi évhez képest mindössze 3 százalékkal, közel 400 ezer forintra emelkedett a vármegyei átlagos négyzetméterár, az ingatlanvásárlásra fordított összeg átlaga pedig meghaladta a 31,1 millió forintot az összes ingatlantípust figyelembe véve. Az értékesítési adatok szerint a legjelentősebb árváltozás Dunaújváros esetében mérhető, itt az átlagos négyzetméterár 355 ezer forintról 400 ezer fölé emelkedett, ingatlanérték tekintetében azonban a tavalyi 23,6 millió forintról 19,6 millió forintra csökkent az átlag, amelyért 2024-ben átlagosan 20 négyzetméterrel kisebb, átlagosan 47 négyzetméterre módosult a vásárolt lakások által biztosított élettér. A királyok városában 4 százalékos enyhülés érezhető a megvalósult tranzakciók átlaga alapján a négyzetméterárak tekintetében, így Székesfehérváron 570 ezer forintos négyzetméterenkénti árszintre készülhetnek azok, akik idén ingatlant szeretnének vásárolni.

Elhúztak a lakásárak

A vármegyei átlagokat vizsgálva a legnépszerűbb ingatlantípus, a családi házak tekintetében 5 százalékos árváltozást mutatnak az adatok, így az átlag 350 ezer Ft/m2 fölé emelkedett. A téglaépítésű lakások átlagos négyzetméterárai esetében jelentősebb, megközelítőleg 20 százalékos növekedés tapasztalható, ez azonban részben annak is köszönhető, hogy idén arányaiban több jó, nagyon jó állapotú lakás értékesítésében működtek közre a Duna House szakemberei.

Nőtt a kereslet

Ahogy a teljes hazai ingatlanpiacon, úgy Fejér vármegyében is tapasztalható, hogy a gazdasági helyzet javulása, a kedvező kamatkörnyezet és a megújuló otthonteremtési támogatások fellendítették az ingatlanvásárlási kedvet – számolt be tapasztalatairól a Duna House. Legyen szó használt vagy új építésű ingatlanról, a kereslet folyamatos az Ingatlan Plus tapasztalatai szerint is.