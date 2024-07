A mezőszilasi kezdeményezés igazán példamutató: esély a jobb életre! Az élet öröme minden programelemben tetten érhető volt. Nem véletlen, hiszen a 2020. október 26-án megalakult a Csodás Jövő Egyesület Cseh László elnökletével arra tette fel az életét, hogy a fogyatékkal élők és családtagjaik mindennapjait segítse: – Örülünk, hogy ismét megrendezhettük az eseményt, felemelő érzés, hogy ennyien eljöttek. Ez nem csak nekünk szervezőknek, de az otthonban lakóknak is különleges nap. A rendezvény sikerességét támogatta Mezőszilas Község Önkormányzata, a Tamási Termálfürdő, a Dám Látogatóközpont és közel az 50 fő segítő, aki nem sajnálva idejét egy nemes cél érdekében cselekedett. Köszönjük szépen mindenkinek! – mondta az egyesület elnöke.

A Csodás Jövő Egyesület alapítói igyekeztek közelebb hozni a résztvevőkhöz a szervezet munkáját és mindennapjait.

Fotó: Az egyesület

A fogyatékkal élők és együtt érzők családi napjának programját Rehák László konferálta fel, míg a rendezvényt Steidl János polgármester nyitotta meg:

– Több szempontból is párját ritkító az esemény. A mai nemcsak Mezőszilason, hanem környékünkön is, a környező települések között is különlegesnek mondható. Elsősorban különleges a helyszín, a Bolhási erdő miatt. Másik különlegessége e napnak, ami kiemeli számtalan hasonló nyári rendezvény közül, hogy a szervező, jelesen a Csodás Jövő Egyesület tagjai, a szó nemes értelmében nem hétköznapi emberek. Feláldozzák szabadidejüket, anyagi javaikat egy nemes cél érdekében, melyen megszépíthetik a fogyatékkal élő embertársaink mindennapjait. Mosolyt csalnak az arcukra és lehetőséget teremtenek arra, hogy szűk családi kör helyett egy közösség tagjaivá váljanak, egy kicsit kinyíljon számukra a világ. Így egy nagyobb család tagjai lehessenek. A mai nap úgy gondolom alkalmas arra, hogy az ő nagyobb népesebb közösségüket tovább bővítsük. Képtelesen fogalmazva, ma itt családtaggá válhat és egy nagycsalád tagja lehet mindenki, aki részt vesz ezen a rendezvényen. Legyen az szervező, vendég, érdeklődő, vagy akár fellépő is. Támogassuk őket, de természetesen nem csak a mai napon, hanem az év minden napján is folyamatosan. Köszönjük a szervezőknek a gondolatot és a megvalósítást is! – mondta a mezőszilasi faluvezető.