Hömpölygő vízre riadtak vasárnap éjszaka a Lehel utca lakói, azóta hatalmas lyuk tátong a helyszínen. A vízügyi szakemberek ugyan ideiglenesen elhárították a problémát, de csütörtökön újabb munkálatok szükségesek: ekkor az ivóvízszolgáltatás ismét szünetelni fog!

Szerda délelőtti állapotok a Tolsztoj és Lehel utcai kereszteződésben

Fotó: Fehér Gábor

Egy utcában élőtől megtudtuk, hogy voltak előzményei a csőtörésnek, hiszen már pénteken és szombaton is többször szippantóztak, aztán vasárnap hajnalban elkezdett hömpölyögni a víz az utcán. Többen felvételt is készítettek az esetről, amit rendelkezésünkre is bocsátottak. A lakó kiemelte, már éjjel 2-kor megtették a szükséges bejelentést, amire a Fejérvíz korrekten válaszolt és gyorsan intézkedett, délutánra megoldották a problémát és a szolgáltatás ismét helyreállt. Akkor azt ígérték a munkatársak, hamarosan visszatérnek, hogy a végleges megoldást elvégezzék.

A Fejérvíz felhívása a csütörtöki munkálatokra

Fotó: Kecskés Zoltán / FMH

Azóta már az időpont ismert. A Fejérvíz tájékoztatása szerint, csütörtökön karbantartási, felújítási és fenntartási munkálatok miatt reggel 8 órától délután 15 óráig várhatóan az ivóvízszolgáltatás szünetel! Kérik a felhasználókat, hogy a jelzett időszakra megfelelő mennyiségű ivóvizet tároljanak.

A Tolsztoj és Lehel utca sarkán feltörték az aszfaltot és láthatóan jól körbekerítették a tátongó lyukat, kérünk mindenkit fokozott óvatossággal közelítsék meg a helyszínt! A szerda délelőtt készített képek tanúsága szerint kezdik előkészíteni a helyszínt, törmeléket szednek össze.