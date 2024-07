Hatvan éves mező Misi története

Valaha megszokott volt, hogy a kiváló, vagy talán még a kevésbé kiváló szakemberek is olyan nagy tiszteletnek örvendtek a társadalom és a család szemében, hogy legalább egy gyermek elleste apjától az adott szakma fortélyait. Nem volt ez máshogyan a mezőgazdaságban sem, és éppen erről írt a Fejér Megyei Hírlap hatvan éve ezen a napon Misi címmel. Mezőn állt Misi, aki képes volt leváltani apját, amikor az aratás búzáról rozsra váltott.

„Seregélyesen hallottam. Egy SZK 3-as kombájn a hét elejére már „haza” küldött huszonnyolc vagon szemet. A kombájn vezetője Zsilovics Mihály, műhelyszerelő. – De egy másik vezetője is van a dicsért kombájnnak – így az Úttörő Tsz főagronómusa. Ő is Zsilovics, a Misi fiú. Misi – amint azt az elnök is mondja –, apjának méltó kísérője. Sőt, segítője. Június vége óta kettesben szolgálják a jó szerkezetű, jó étvágyú gépet. Korán kel útra Misi apjával a mezőre, s későn indul vissza. Nincs nagy feladata csupán annyi, hogy napjában többször is felváltsa apját. Mikor az idős Zsilovics Mihály leszáll a kombájnról, étkezni és felüdülni kissé, helyére Misi telepszik és ő „legelteti" tovább az éhes masinát. Lefogyott a búza. Már csak a rozs van hátra, ami gondolkozóba ejti a legjobb kombájnvezetőket is. Rendkívül magasra nőtt ez a rozs, úgy, hogy az irodafalára ki is függesztették megcsodálásra. Ez a rozs eléri a kétszázhúsz-kétszázharminc centimétert. A zivatarok meg le is döntötték, úgy, hogy a kis „pótvezetőnek’’ kevés reménye lehet. Csak a szövetkezet vezetői bíznak rendületlenül. Apja keze alatt Misi már olyan kombájnossá érett, mint a meleg napsütésben a gabona...”

Drágább a papír, mint az üveg

Hatvan évvel ezelőtt is túlbonyolította az emberek életét a bürokrácia, ami semmilyen térbeli vagy tudati síkon nem találkozik a józan paraszti ésszel. Az 1964. június 24-i Fejér Megyei Hírlap Bürokrácia vagy takarékosság? című írása is ezt bizonyítja.

„Tudott dolog, hogy gazdasági eredményeink egyik fontos tényezője az anyagtakarékosság és a szilárd anyagkezelési rend. Ennek ellenére olyan dolgokkal találkozunk, hogy kénytelenek vagyunk feltenni önmagunknak a kérdést – Bürokrácia, vagy takarékosság? Az egyik dunaújvárosi vállalat munkásai arról panaszkodtak a brigádértekezleten, hogy nem tudnak dolgozni, mert a raktár kihordási időre adja a védőszemüveg betétet. Pedig, az üvegre nem lehet megszabni kihordási időt, hiszen a legnagyobb elővigyázatosság mellett is eltörhet. A másik pedig az, hogy tudtunkkal a betétüveg fogyó anyag, így arra semmiféle kihordási idő nem állapítható meg, lehet, hogy egyesek túlzott óvatosságból ennek az anyagnak is külön aktát nyitottak, bizonyítva ezzel takarékossági buzgalmukat. Úgy gondoljuk, ebben az esetben éppen fordítva sül el a puska.