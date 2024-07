Június utolsó szombatján volt Guttamásiban a búcsú, melynek fontos része volt a Guttamási Lovasudvar lovasbemutatója és az I. Sütimustra.

Guttamásiban tartott búcsú csak a kezdet volt, mert követte őt a napközis tábor

Forrás: Facebook

Kereken 10 éve táboroznak így a gyerekek

– Aztán eljött a múlt hét és vele a 10. Német Nemzetiségi Napközis Tábor. Emlékeim szerint először 2013-ban szerveztem, szerveztük közösen ezt a tábort, akkor még a Móri Szociális Alapszolgáltatási Központ segítő, szakmai közreműködésével. Aztán 2015 óta már a Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázatából és támogatásából és a Nyugdíjas Klub és az Isztimér Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület segítségével tudtuk megszervezni az egyhetes tábort – mondta Gömbösné Rostaházi Judit.

Kirándulásokkal színesítették a tábort

Az isztiméri polgármester és a többi szervező és segítő három kirándulást is bevállalt a gyerekekkel.

– Voltunk a Koronás Parkban, a Dinnyési Várparkban és Várpalotán is jártunk. Agárdon sárkányhajózhattak a táborozó gyermekek, emellett kerámiáztak, sváb játékokkal ismerkedhettek és a rétes sütés sem maradhatott el. A Hetedhét zenekar műsorát és A kesztyű tanmeséjét is megnézhették a tábor résztvevői. A tábor hatodik napjának délelőttjén a tűzoltószertárnál tölthették az időt a gyerekek, az isztiméri önkéntes tűzoltókkal – fogalmazott a polgármester.

Még szinte el sem tűnt a táborzáró habparti fehér leple, már indult is a munka a településen.

Már az isztiméri búcsút szerveik

– Ahogy ígértük, közben elkészült a Köztársaság út felső szakaszának megújulásáról szóló pályázati anyag, amit aztán be is adtunk. Közben meg természetesen készülünk az isztiméri búcsúi programokra, sőt elindult a 2024-es szüreti felvonulás szervezése is. Úgy tűnik idén újra örülhetünk isztiméri táncosoknak is szeptember 7-én–tudtuk meg Gömbösné Rostaházi Judittól, aki azt is elárulta, hogy az Edelweiss kórus már folyamatosan próbál, hogy minden jól sikerüljön a közelgő Anna napi búcsú idején tervezett szereplésen.

A búcsú programja jelenleg is formálódik, de a hét második felében mindenképpen kiderülnek a részletek.