Míg szombaton, kimondottan jó hangulatban rendeék meg az Arató Bemutatót Sárszentágotán, addig a másnapra tervezett búcsú sajnos elmaradt! Sokan nehezményezték a közösségi oldalakon, és nem értették mi történt, így utánajártunk, és megkerestük Sebestyén Zoltánt a település polgármesterét, aki elmondta, hogy az önkormányzat soha nem szervezte a búcsút, mint saját rendezvényt, csak a közterületet adta használatba a vállalkozónak, aki most cserben hagyta a falut. – Az évtizedes hagyományon alapuló búcsú Sárszentágota településen minden év július havának második vasárnapján kerül(t) megrendezésre. Idén sajnálattal tapasztaltuk, hogy a búcsú részét képező vidámparki szolgáltató, ígéretének ellenére nem jelent meg a helyszínen, függetlenül attól, hogy több alkalommal is egyeztettünk. Az előző években január-február hónapban már jelentkezett a szolgáltató és kérte a közterület használatát, hogy a megszokott időpontban biztosítani tudja szolgáltatását. Az idei évben is így történt, és az eddig megszokott módon történtek az előkészületek. Az időpont közeledtével több telefonegyeztetés folytattunk egymással, és nem merült fel semmilyen probléma az alkalommal kapcsolatban. A szombati napon ugyan még egyfajta gépjármű meghibásodás és egyéb műszaki okokra hivatkozott, de ígéretet tett, hogy bár nem a megszokott időpontban, de késő délután érkezik és reggelre minden játékkal rendelkezésre áll a közönség számára. Ám ígéret ide, minden -féle esküdözés oda, ez sajnos nem így történt! A szolgáltató ígéretének ellenére, nem jelent meg a tervezett rendezvényen, és ennek okáról hiteles információt még nem kaptunk tőle. Érthető a település lakóinak a szomorúsága, de azt be kell látni, hogy egy ilyen jellegű vidámparki szolgáltatás nem pótolható azonnal, hiszen legalább fél nap a játékok telepítése és a balesetmentes beüzemelése még úgy is, hogy az önkormányzat természetesen biztosította az eszközök működéséhez szükséges áramellátást.