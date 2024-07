Enyingen a Petőfi parkban, a nép száján csak Cifrakertben találkoztak a meghívottak. A szombati találkozón a Noé Hegyi Szent István Borlovagrend Székesfehérvárról, a Szent Donát Borrend Csókakőről, a Duna-menti Szent Orbán Borrend Adonyból, a Szent Rókus Borlovagrend Dunaföldvárról (ők Tolnai vármegyeiek, de mindig meghívót kapnak a Fejér vármegyei eseményekre), a Szent Benedictus Borlovagrend Velencéről, az Enyingi Öreghegyi Borbaráti Klub, az Enyingi Törökbálint Vadásztársaság, az Enyingi Borkedvelők Rendje, a perkátai Pénzügyőr Vadásztársaság, Adonyból a Lívia Környéke Vadásztársaság, az enyingi Rozmaring Nyugdíjas Klub vett részt. Akárcsak egy éve, a legutóbbi találkozón, ami a nadapi szintezési ősjegynél volt, ezúttal is esőre állt az idő, sőt csepergett is. Pallag Mihály főszervező, aki egyben az Enyingi Borkedvelők Rendjének elnök-nagymestere, köszöntőjében hangsúlyozta is, hogy tisztában van azzal, hogy jót tenne a földeknek egy alapos esőzés, de most abban bízik, hogy az eső nem mossa el a találkozót. Az eseményt hivatalosan Búza Krisztina, Enying alpolgármester asszonya nyitotta meg.

Az adonyi sült halnak nagy volt a keletje

Fotó: Agárdy Csaba / Dunaújvárosi Hírlap

A vendéglátásra nem lehetett panasz, hiszen minden érkezőt pálinkával és lángossal kínálták a szervezők. A lángost a Rozmaring Nyugdíjas Klub biztosította, a klub tagjai az étel készítése közben népdalokkal szórakoztatták a megjelenteket. A találkozó arra is alkalmat adott, hogy a különböző civil szervezetek vezetői eszmét cseréljenek, és a találkozó jövőjéről is beszéljenek. Schmidt Attila, az adonyi Szent Orbán Borrend nagymestere rögtön magához vette a kezdeményezést, ami nem volt véletlen. Elmondta, hogy Adonyból indult annak idején a borász, vadász, halász találkozó, sőt, eleinte mindig ők voltak a házigazdák. Majd később alakult ki a rotációs rendszer. Schmidt Attila e felvezető után mindenkit meghívott 2025-re Adonyba, mert azt szeretnék, hogy ők legyenek a házigazdák.

– Nem mi lennénk a sorosak jövőre, hanem két év múlva lennénk a házigazdák. Viszont 2026-ban húszéves lesz a borrendünk és arra is egy komoly eseménnyel készülünk. Egy évben pedig két nagy rendezvénynek nem biztos, hogy megfelelő színvonalon otthont tudnánk adni.