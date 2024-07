– A hosszúra nyúlt közbeszerzési eljárást követően, végre kivitelezési szakaszához érkezik a Belterületi utak fejlesztése Gánton című TOP-os pályázat és a Magyar Falu Program keretein belül nyertes Közlekedési infrastruktúra fejlesztés Gánton című projekt. Az elnyert támogatásból gyakorlatilag az összes utcánk megújul – mondta el kérdésünkre Krausz János, Gánt újraválasztott polgármestere.

A Béke tér alsó szakaszának 2021-es átadása. Idén folytatódik a belterületi utak felújítása

Fotó: FMH-archív (Pesti Tamás)

A munkáknak köszönhetően megújul a Balás Jenő utca, Bányatelepen a házak előtti szakasz, a Béke tér felső szakasza – az alsó szakaszát 2021-ben újították meg –, a Táncsics Mihály utca, a Kossuth Lajos utca, a Vértes utca és bevezető szakasza, valamint a ravatalozóhoz vezető mindkét útszakasz. A munkaterületet a jövő héten adják át, ezt követően indul a munka, melynek során Gánton és Gánt-Bányatelepen is különböző időpontokban időszakos forgalomkorlátozásokra is számítaniuk kell a közlekedőknek, ami érinti az utcákba történő behajtást, illetve az ott történő parkolást is. A polgármester azt ígéri, hogy a tervezett ütemezésről, az időlegesen megváltozott közlekedési szabályokról az érintett utcákat külön – nagyrészt nyomtatott formában – is tájékoztatni fogják a gántiakat.