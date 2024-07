– Jó érzéssel töltött el, hogy mások is fontosnak találják, amit csinálok és ezzel az elismeréssel értékelték a munkámat. A díj sokat jelent számomra és arra buzdított, hogy folytassam ezt a tevékenységet, mert segíteni másokon jó érzés! Ez nekem valahogy belülről, szívből jövő kedvesség és hihetetlen jó érzés, amikor mások arcára, ha csak ideig-óráig is, de mosolyt csalhatok. Barátaim és a családom büszkék rám, igyekszem a továbbiakban is boldoggá tenni őket is – nyilatkozta a FEOL megkeresésére a tinédzser, aki elárulta azt is, hogy számos felejthetetlen élményt köszönhet az egyesületnek, amit szeretne, így „felnőttként" meghálálni.

Szili Laura életének gyerekkora óta fontos része az önkéntesség. A képen alig 8 éves

Fotó: Az egyesület

– A SZÉNA Egyesület számomra a második családom, ahol új ismertségekre, barátokra leltem az évek során. Anyukám által kerültem az egyesülethez, ahol megtapasztalhattam az önzetlen segítségnyújtás élményét. Szeretném ezt a sok szeretet, kedvességet, amit nekik köszönhetően átélhettem valamiképpen viszonozni. Ezért számomra nem kérdés, hogy a nyári időszakban is aktívan kiveszem majd a részem a táborokból és remélem jó példaképként szolgálhatok a jövő fiatalsága előtt, hogy ők is megtapasztalhassák a „Nagyobb boldogság adni, mint kapni” érzését.