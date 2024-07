A dinnye igazi csodaszer lehet a szervezetünk számára, nemcsak finom, hanem a nagy nyári hőségben magas víztartalma miatt jó hidratáló tulajdonsággal is bír és még számos egyéb jótékony tulajdonsággal, amiért az egyik kedvencünk! Ugyanakkor a sárgadinnye fogyasztása bizonyos betegségek fennállása esetén tilos vagy nem ajánlott.

Supliczné Tóth Mária, táplálkozástudományi szakember

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Igazi csodaszer

Supliczné Tóth Mária táplálkozástudományi szakember szerint a dinnye tökéletesen alkalmas akár egy tisztítókúrához is, de azoknak is ajánlott, akik meg szeretnének szabadulni pár felesleges kilótól. A dinnyekúra alapszabálya, hogy ha eldöntjük, hogy egy héten egy nap dinnyekúrát tartunk, akkor aznap valóban csak dinnyét fogyasszunk. A dinnyével nagyon jól lehet böjtölni, mert nem engedi, hogy leessen a vércukorszint, gyorsan átmegy a szervezeten, átmossa a vesét, a májat. A kalóriatartalma miatt sem kell aggódni, hiszen nagyon magas a víztartalma, száz gramm dinnyében pedig csak 7,2 gramm szénhidrát van. Így aztán a fogyókúrázók kedvence lehet, mert nemcsak édes, hanem laktat is, a kalóriatartalma pedig szemtelenül alacsony, 30 kcal/100 gramm.

Csak óvatosan!

– Fontos, hogy mindez csak a görögdinnyére vonatkozik! A sárgadinnye például tiltólistás azok számára, akiknek a tüdejével probléma van, vagy esetleg komolyan dohányoznak. A sárgadinnyének magas a béta-karotin tartalma, amelyből A-vitamin lesz, ami a tüdőbetegeknek kerülendő nagy mennyiségben. A sárgadinnye fogyasztását a cukorbetegeknek is érdemes kerülniük, hiszen nagyon magas a cukortartalma – mondta el a szakember.

Nem csak nyáron

Amikor a nyári melegben sokat izzadunk, a dinnye több mint 90 százalékos víztartalma segít pótolni az elvesztett folyadékot. Ezáltal nemcsak a szervezetünknek teszünk jót, hanem a bőrünket is megszépíti. Sőt, a fejfájást is enyhítheti, aminek hátterében sok esetben a kiszáradás is állhat.

A görögdinnye tele van vitaminokkal. Többek között C-vitamint, A-vitamint, B1-, B3- és B6 vitamint is tartalmaz, ráadásul a magas kalcium-, magnézium- és rosttartalma miatt is megéri rendszeresen fogyasztani.

A görögdinnyében nagy mennyiségben található likopin, ami a kutatások szerint fontos szerepet tölt be a daganatos betegségek megelőzésében. Rendszeres fogyasztása csökkentheti a mell-, a tüdő-, a prosztata, és a vastagbélrák kialakulásának esélyét.