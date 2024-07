Az Országos Szlovák Önkormányzat (OSZÖ), a magyarországi szlovákok országgyűlési szószólója és a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete szervezte meg Bakonycsernyén a Magyarországi Szlovákok Napját.

A Bercsényi utcában felállított Letelepedési emlékmű átadását követően mindenkit ökumenikus áhítatra hívtak az evangélikus templomba, ahol az OSZÖ átadta a Nemzetiségünkért Díjait, illetve a Lami István-díjat.

A Dózsa utcai imaházban több vallási vezető is szólt a padsorokat megtöltő gyülekezethez.

– A 121. zsoltár arról szól, hogy a zarándokok együtt mentek a falvakból és a városokból, hogy közösen dicsérjék az Urat, miközben tudták, hogy egy gyönyörű templom és sok ismerős várja majd őket az út végén. A magyarországi szlovákok találkozójánál, itt Bakonycsernyén ennek egészen különös üzenete van, hiszen 300 évvel ezelőtt a szlovákok egy még nem is létező a falu felé indultak. Úgy jöttek, hogy azt sem tudták pontosan, mi várja majd őket itt és mégis van kapcsolat az ószövetségi zarándoklat és a falut alapító ősök indulása között, hiszen mindkét csoport azzal a reménnyel indult útnak, hogy a célt elérve szabadon imádhassák az Istent, és az akkor még csak a lelkükben lévő templom, szorgalmas munkájuk révén megépült. Annak a templomnak az utódjában vagyunk most. Ha 300 évre visszatekintünk az nem mondhatjuk, hogy nem voltak nehézségek, mert voltak, és krízisek is voltak, de amit megtapasztalhattak az itt élők is, és aztán a Magyarországra hitünket gyakorolni érkező szlovák testvérek is, hogy Isten nem hagyta el őket, és azt gondolom, hogy a legszebb és a legfontosabb, amit ma az emlékezés mellett tudatosítanunk kell, hogy ez nem csak történelmi örökség, hanem lelki örökség is, amiből a ma embere meríthet, felekezettől függetlenül, mert tudatosítja bennünk, hogy az Úr megőriz bennünket jártunkban-keltünkben most, és mindenkor, és hogy hirdessük Isten igéjét, hogy gyakoroljuk hitünket javunkra, közösségeink építésére és üdvösségünkre, Ámen–fogalmazott Szemerei János evangélikus püspök.