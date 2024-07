Ahogy arról nemrég írtunk a január elsejével indult a kötelező visszaváltási rendszer – az üvegek mellett betétdíjas lett a műanyag és a fémcsomagolás is – lehetőséget ad arra is, hogy visszaváltáskor jótékony célra fordítsuk a visszakapott forintokat, így akár a megye menhelyeit is támogathatjuk.

A Fema, a Herosz vagy akár az ASKA menhely működését is segíthetik az adományozni vágyók a visszaváltáskor. Ehhez nincs más dolguk, mint használni a menhelyek egyedi azonosítóját, amely már mindhárom szervezet közösségi oldalán elérhető – hívták fel a figyelmet.