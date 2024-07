Székesfehérvár város polgármestere kérdésünkre elmondta, egy kimondottan jó hangulatú egyeztetés zajlott, amiben kulturális és gazdasági együttműködés lehetőségéről is szó esett. Illetve felmerült a lehetősége a konzuli szolgálat megerősítésének is, aminek a részleteiről még további egyeztetés szükséges, de jó irányba halad az ügy. A polgármester is megerősítette a testvérvárosi kapcsolatra vonatkozó szándékot, amit egy történelmi alapokra épített kapcsolatban látnak megvalósulni. Közös történelmi múltra tekint például az egykori szovjet temető is, amiben örmény nemzetiségű katonák is nyugszanak, ide több alkalommal érkeznek örmény hozzátartozók, családtagok.

Az egyeztetést és a sajtótájékoztatót követően még a városháza és a belváros szépségével ismerkedtek a vendégek, akik elmondásuk szerint, örömmel viszik majd jó hírét Székesfehérvárnak!