Általánosságban elmondható, hogy a szülő szeme fénye a gyermeke, neki nincs nála szebb és jobb, s ezt igyekszik is megosztani mindenkivel, s fotókat is posztol az ő büszkeségéről. Csak hogy abba kevesen gondolnak bele, hogy az internetre feltöltött fotó ott is marad és gyakorlatilag bárki számára hozzáférhetővé válik. Akkor is, ha azt csak egy szűkebb csoporttal, például az ismerőseinkkel osztjuk meg. Vörös Ferencnét, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetőjét kérdeztük arról, milyen veszélyeket rejt magában az, ha az internetre a gyermekünkről fotókat töltünk fel.

Láttuk az interneten, Annácska jót fürdött a Balatonban

Annácska nagyon aranyos az új csíkos fürdőruhájában, de! Biztos, hogy ez rajtunk, szülőkön kívül másra is tartozik? A nyár beköszöntével elárasztották a közösségi oldalakat a nyaralós, kirándulós képek, melyek nagy részén gyerekek is láthatóak, hiszen ki ne szeretné megmutatni a nagy világnak, hogy gyermeke milyen tündérien pancsolt a tengerparton. Vörös Ferencné, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője szerint a pedofília is valós veszélyt jelenthet, igaz, talán nem közvetlen veszélyt, de a gyerekeinkről készült intimebb (például fürdőruhás) képekre bizony fogékonyak lehetnek olyan személyek is, akikre semmiképpen sem tartoznak a feltöltött fotók... A pedofília veszélye egyfajta visszatartó erő lehet arra nézvést, hogy a szülők ne osszanak meg fotókat gyermekükről a világhálón – mondja a szakember.

Személyiségi jogokat sérthet

– Semmiképpen sem javaslom, hogy a gyerekekről fotókat töltsünk fel az internetre, mert amit a szülő aranyosnak lát, az később a gyermeknek, mikor már nagyobb, kínossá válhat. Főleg akkor, ha a gyermek nincs abban az életkorban, hogy a szülő megkérdezhesse tőle, beleegyezik abba, hogy fotót töltsön föl róla a világhálóra. A fotón szereplő engedélye nélküli képfeltöltés, nyilvánosságra hozatal szabálysértésnek minősül. S ez nem csak a gyerekekre érvényes: senkit sem lehet fotózni és azt a nyilvánossággal megosztani az engedélye nélkül. Gyermekek esetében a szülő hozzájárulására van szükség – mondja Vörös Ferencné, aki hozzáfűzi, hogy a gyerekek elég veszélyforrásnak vannak kitéve így is, nem kell, hogy a szülő még külön veszélyforrást gyártson azzal, hogy fotókat oszt meg gyerekéről az interneten.