Pusztaszabolcs, 9 órától: Szabolcs napok. (2. nap.) Helyszín: a kertészet melletti terület. (Több büfé is üzemel!) 9–18 óra: Fogatos találkozó. Jelentkezés

és információ: Dancs István, 06-30-570-1347. Helyszín: a műfüves pálya. 18–24 óra: Éjszakai foci 14 éven aluliaknak és felülieknek. Jelentkezés és információ: Gábor Attila, 06-70-384-6660.

Rácalmás, 16 órától: Nyárfelező buli a művelődési ház és könyvtárnál. A jó hangulathoz te is kellesz! Hozz magaddal egy plédet, és tölts velünk egy kellemes délutánt! 16–17 óra: Legyél te is bogaras! Interaktív foglalkozás Schmöltz Margittal. 16–20 óra: Ökojátszótér. 16–20 óra: Társasjáték klub. 17–18.30 óra: Kutyás bemutató (Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub). 18–19-30 óra: Kereki Anna és Papp János duója (ének és zongora). 20–21 óra: 4T zenekar.

Sárszentágota, 7 órától: Fejér vármegyei fogathajtó-bajnokság (egyes- és kettesfogatok). Rendező egyesület: Szent Ágota LE. Helyszín: lovaspálya. Versenyigazgató: Vadócz Zsolt. A versenybíróság elnöke: Kollár Károly. 7 órától: Fogatok érkezése, helyszíni nevezés, pályabejárás, technikai értekezlet. 10 óra: Akadályhajtás, 1. forduló. 12 óra: Akadályhajtás, 2. forduló. 14 óra: Összevetés. 15.30 óra: Vadászhajtás. 17 óra: Eredményhirdetés.

Székesfehérvár, 10.15–12.15 óra: Limonádé túra. A nyári forróságban hűsítő limonádé! Ismerkedés a júliusban virágzó gyógynövényekkel. Zamatos ízek, jótékony gyógyhatás. Hozd magaddal kedvenc repoharad, és mi megtöltjük frissítő italokkal! Sóstó Látogatóközpont.

Székesfehérvár, 15 óra: Szépkorúak 20. Anna-bálja. A „Nem csak a 20 éveseké a világ” Nyugdíjasklub zenés-táncos nosztalgia délutánja. Helyszín: Felsővárosi Közösségi Ház. Zene: Kovács Misi. Megválasztják a bál szépét és udvarhölgyeit. Díszvendég: Horváth Éva, az 1977-es balatonfüredi Anna-bál szépe. Sztárfellépő: Mészáros János Elek előadóművész. (Batyubál. Helyfoglalás érkezési sorrendben.)

Fehérvár. Szépkorúak 20. Anna-bálja. Sztárfellépő: Mészáros János Elek (szombat)

Forrás: Facebook

Székesfehérvár, 17 óra: Panoráma buszos túra az új Alba Arénába. Indulás a Piac téri buszpályaudvarról. Előzetes regisztráció szükséges. Személyesen a Tourinform irodában, telefonon a (06-22) 537-261 számon, e-mailben az [email protected] címen.

Székesfehérvár, 17 órától: Királyok, királyi óriásbábok a belvárosban. A középkort idéző szombat délutánok a Székesfehérvári Királyi Napokra és a Koronázási Ünnepi Játékokra hangolnak. Az augusztus 3-áig tartó sorozatban a királyi fenségeket hagyományőrzők és régizenészek kísérik végig a Fő utcán. Az idei negyedik felvonuláson Géza fejedelem, Sarolt fejedelemasszony és Asztrik püspök óriásbábja vonul fel. 17 óra: A menet a Vörösmarty Színháztól indul, és az óriásbábokat ezúttal a Borostyánkő Hagyományőrző Egyesület tagjai kísérik, akik a Városház téren bemutatót is tartanak. A 2013 óta működő egyesület a IX–XI. század időszakát, annak kultúráját, viseleteit, fegyvereit igyekszik megismertetni a modern kori közönséggel; nemcsak magyar, hanem a korban a Kárpát-medencében megjelenő más népeket, így például kései avarokat, szlávokat vagy vikingeket is megjelenítik. Fontosnak tartják, hogy a látogatók a korabeli mindennapokat, a konyhaművészetet, a kézműves hagyományokat is megismerjék. Az óriásbábokat Szabó Miklós mutatja be a közönségnek a

Mátyás király-emlékműnél és az Országalmánál. A zenei aláfestést a Sub Rosa régizene együttes szolgáltatja. Az 1999-ben alakult zenekar középkori, azon belül is legfőképpen 13. századi európai hangszeres zenét játszik. A több száz éves darabokat a középkorban használt hangszereken, korabeli viseletben szólaltatják meg. 18 óra: A program zárásaként Palásti Máté ad kiskoncertet a Zichy ligeti Zenepavilonban. A gitárművész-zeneszerző koncertjein két különleges gitáron játszik, stílusát a jazz és a flamenco zene fúziója inspirálja, amelyhez a roma kultúra jellegzetes dallamai improvizációval párosulnak.

Székesfehérvár: Retró házibuli – Dj Nyeste. LeBaron Club. (Ingyenes belépés.)

Vál, 9 órától: Varga Zoltán futball emléktorna (sportpálya). 9 óra: Megnyitó. Emlékmű-koszorúzás. 10 órától: Mérkőzések. Résztvevő csapatok: Szár KSE, Mány TK, Hegyalja SC, Vál KSE. Fellép: Dinasma hastánccsoport. Büfé: babgulyás, vadpörkölt, lángos, palacsinta. A szervezők a rendezvény bevételét Vranekné Ildi és családja támogatására ajánlják fel. (Vál Községi Sportbarátok Egyesülete.)

Július 28. (vasárnap)

Bodajk, 9.30 órától: Herbarius program. Nyári mezők 2. Gyógynövénygyűjtő túra. Gyógynövények begyűjtése házipatikánk részére (cickafarok, zsálya, galajfélék, ürömfélék, kígyószisz, apróbojtorján, orbáncfű, aranyvessző, csalán, pitypang levél, útifű, bodza). Túravezető: Lencsés Rita gyógynövényszakértő. Megközelítés egyénileg autóval, vagy a székesfehérvári buszpályaudvar 15-ös kocsiállásról 8.40-kor induló járattal. A bodajki városházánál 9.15-kor kell leszállni, s onnan gyalogszerrel elérhető a Szoborpark, ahol a találkozás 9.30-kor lesz. A tervezhetőség érdekében előzetes bejelentkezés szükséges: [email protected], 06-70-338-6173; [email protected], 06-30-296-6480.

Enying, 19 óra: Nyáresti orgonamuzsika a református templomban. Virágh András Gábor orgonaművész koncertje. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanárának és a Szent István Bazilika orgonaművészének műsorán: D. Buxtehude, J. S. Bach, F. Mendelssohn és Liszt Ferenc művei, valamint improvizációi.

Nyáresti orgonamuzsika Enyingen – Virágh András Gábor orgonaművész koncertje (vasárnap)

Forrás: Facebook

Isztimér, 9.30 órától: Anna-napi búcsú. Körhinták, céllövölde. Büfé. Árusok, kézművesek. 9.30 óra: Búcsúi szentmise a Szent Anna római katolikus templomban. Közreműködik az Edelweiss kórus. A szentmise után koszorúzás az emlékműveknél. 17 óra: Litánia a katolikus templomban, melyet orgonakoncert követ. Közreműködik: Mórocz Tamás atya.

Mór, 18 óra: Nyári zenei estek. Helyszín: a Lamberg-kastély parkja, Zenepavilon. (Rossz idő esetén: Erzsébet téri Művelődési Ház.) A Pengő&Bongó együttes gyermekkoncertje.

Sárkeszi, 9 órától: Kölyökkuckó. Kézműves-foglalkozás a faluházban.