A Ráckeresztúri Mosoly Óvoda idén újabb elismeréssel gazdagodott: megkapták az Állatbarát Óvoda címet. Gáborné Kutasi Katalin igazgató elmondta, nagy örömünkre szolgál a cím elnyerése, nagyon büszkék minderre, hiszen ez azt jelenti, hogy eddig jól dolgoztak, és igyekezetük nem volt hiábavaló. Az óvoda nevelési programja nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre, ezen belül az állatvédelemre. Az óvoda vezetője hangsúlyozta, abban bíznak, hogy a gyerekeken keresztül egy kicsit a szülőket is meg tudják szólítani, felhívni a figyelmüket a felelősségteljes állattartásra, gondozásra, ápolásra és az állatok gyógyítására. Céljuk, hogy a jövőben is mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a gondjaikra bízott gyerekeket az állatvédelemre és az állatok szeretetére neveljék. Nem mellékesen természetesen szeretnék megtartani és majd elnyerni az Örökös Állatbarát címet is.

Fotó: Óvoda

S hogy miért állatbarát hely a Mosoly ovi? Az udvaron madáretetőket, itatókat helyeztek el, több madárodú is létesült, a kicsiknek kialakított mezítlábas parktól tisztes távolban méhlegelő található színpompás virágokkal. Több helyen rovarhotelben élvezhetik a kényelmet a soklábúak. A gondoskodást Bogárbarát Óvoda címmel honorálták. Talán a madarakkal állnak a legszorosabb barátságban a ráckeresztúri óvodások. Az udvar fáin több faj fészkel, a szárnyas jószágok mindennapjait folyamatosan figyelemmel kísérik a gyerekek, és minden évben részt vesznek a településen fészkelő gólyapár, Timi és Misi fiókáinak gyűrűzésén. Ebben az évben öt gólyababa született, az egyiknek az ovisok a Sudár nevet adták. Emellett az intézmény dolgozói változatos programokon és tevékenységeken keresztül ismertetik meg a kicsiket a felelős állattartással, az állatvédelemmel. Kirándulásokat szerveznek például vadasparkokba, a faluban lovakkal, a szomszédos kertek háziállataival ismerkednek közelebbről. Együttműködnek több civil szervezettel, adományokat gyűjtenek állatmenhelyeknek, rendszeresen szerveznek állatvédelmi témahetet. Az állatok világnapján játékos tevékenységeken keresztül igyekeznek a gyerekeknek bemutatni a fenntartható fejlődéshez szükséges tudnivalókat. Kutyás terápiás foglalkozásokat is tartottak már nemegyszer az óvodában, és a jövőben szeretnék még tudatosabban, felelősségteljesebben végezni munkájukat, hogy a gyerekek megtanulják tisztelni az állatokat, és ne féljenek tőlük.