A Matehetsz tehetséghálózatról:

A tehetségpontok magas szintű szakmai munkavégzésének támogatása érdekében a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz) egy minőségbiztosítási rendszert épített ki, amelyet minden évben meghirdet a tehetségpontoknak. Ez az úgynevezett tehetségpont akkreditáció, amely már több mint 10 éves múltra tekint vissza és már közel 700 tehetségpont kapcsolódott be a folyamatba. Az akkreditáció során a tehetségpontoknak több – egy online felületen is bemutatható – feltételnek kell megfelelniük. A szakmai adatok online felületre történő feltöltése alatt a Matehetsz akkreditációs szakértői segítik a tehetségpontok munkáját, valamint az eljárás során személyesen is ellátogatnak a tehetségpontokhoz. A látogatás során áttekintik a tehetséggondozó munkát és szükség esetén tanácsot is adnak.