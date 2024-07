"Bejárhattam az állami finanszírozásból, átfogó külső felújításon átesett laktanyát, az új eszközöket, ezek mellett pedig az önkormányzatunk által biztosított forrásokból végzett felújítási munkákat" – írta közösségi oldalán Cser-Palkovics András polgármester.

"Most is megtiszteltetés volt, hogy a vezetők mellett a szolgálatot teljesítő tűzoltókkal informálisan is beszélgethettem. A város nevében, itt is szeretném megköszönni, hogy a szolgálatukkal garantálják a város biztonságát, néha akár saját életük kockáztatásával is! Természetesen továbbra is, minden körülmények között számíthatnak az önkormányzatunk támogatására" – olvasható a bejegyzésben.