A filmnek vége, átkapcsolok egy hírcsatornára: egy-két perc múlva egy teljesen naprakész franciaországi tudósítás következik. Arról számol be a hírolvasó, hogy hatalmas erőkkel készülődnek a rendfenntartó erők a párizsi olimpiára, már elkezdték a lezárásokat, a Szajna partjának bizonyos részeire már most sem lehet anélkül eljutni, hogy ne igazoltatnák az embert. De nincs elég francia rendőr és katona, több tucat más országból is érkeznek megerősíteni a védelmet. Lefordítva: ostromállapotot hirdettek Párizsban és nyilván visszafojtott lélegzettel számolják majd a napokat és minden este hálát adnak az égnek, ha nem történik merénylet, és nem hal meg senki. Azt mondhatnánk, a gyarmatosítás korszaka után visszanyal a fagyi, ha nem lenne az egész nagyon szomorú és riasztó. A történelem kereke ugyanis fordult egyet és kizökkent korábbi kerékvágásából, Európa szekere bizonytalanul billeg a múlt és a jövő között: most valami egészen más következik, mint amiről az amerikai filmek szólnak, valami olyasmi, aminek még messze nem látjuk a végét.