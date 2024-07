Remek hangulatban zajlott a daruszentmiklósi iskolában a testvértelepüléssel, Miklósfalvával való találkozás és a közös nyári tábor, amin részt vett és örömmel fogadták Varga Gábor országgyűlési képviselőt is, aki saját közösségi felületén is elismerően és kedves gondolatokkal méltatta az alkalmat, iletve a szervezőkkel együtt kihangsúlyozták, akik részt vettek a programon, biztos hogy egy igazán szép élménnyel gazdagodtak, hiszen volt ott minden: íjászat, vetélkedők még csikós bemutató is.

Nekigyűrkőzés a feladatoknak!

Fotó: Varga Gábor közösségi oldala

Öröm volt látni, hogy milyen jól szórakoztak a gyerekek, akik megismerkedtek a lovas hagyományokkal, egy látványos és igen csak izgalmas bemutató keretében, ahol a ló és az ember szinte eggyé vált a közös feladatokban, és persze a bátrabbak még meg is simogatták az állatokat, de gyakorolhatták az íjászat tudományát is az érdeklődő gyerekek ha kedvük támadt hozzá. A résztvevők emléklapot kaptak, de szinte biztos, hogy enélkül is beleégett a szívükbe a Benedek Elek iskolában szervezett rendezvény.

Fotó: Varga Gábor / Facebook