Már a gyülekezet közösségi oldalán megosztott plakát is arról árulkodott, kiváló alkalomra hívogatják a református közösség tagjai a gyermekeket! Kimondottan érdekes és hívogató felkiáltás volt a “dzsungel”, de mint utólag kiderült, a dzsungel állatain keresztül is találkozhattak a résztvevők az evangélium üzenetével, és a képes beszéd nagy segítség lehet az evangélium megismerésében. Az oroszlán például az erő és a hatalom jelképe lehet, ami pedig a megváltó Jézusra utalhat, de minden napra jutott egy-egy dzsungellakó, akin keresztül még a gyerekek számára is érthetőbbé vált az alkalom lényege.

Megyek a „Jézus táborba”, mondta a hároméves kislány a nagypapájának

Fotó: A gyülekezet

A rendezvény hetének igéje az evangéliumokban olvasható „Nékem adatott minden hatalom a mennyben és a földön.” ige volt. A gyermekek énekeket tanultak, rengeteg közös játékban vettek részt, de még egy közeli kirándulás is belefért az időbe, így nagy élmény volt az előszállási kisállatkert meglátogatása is. Az együttlét idején, Jézus tanításaival ismerkedhettek a gyerekek a sok játékos program mellett, így például minden nap egy-egy aranymondást is megtanultak közösen. Az alkalom megvalósításához szinte az egész gyülekezet hozzájárult, ki-ki a lehetőségei szerint! Volt aki étellel és italokkal, volt aki anyagi és volt aki lelki módon, imádsággal, és ennek köszönhetően egy igazán szép és tartalmas héten vannak túl a szervezők és a közel negyven gyermek, akik részt vettek a gyerekhéten. Az utolsó pénteki napon, majd a vasárnapi Istentisztelet alkalmával pedig, a résztvevő gyermekek egy rövid előadás formájában mutatták meg, mivel gazdagodtak, mit tanultak a héten!