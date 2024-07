Sajtótájékoztatóval egybekötöttöt, figyelemfelhívó alkalom zajlott a székesfehérvári Castrum Hotel-ben, amin részt vett Lehrner Zsolt alpolgármester, illetve a Magyar Vöröskereszt munkatársai Molnár Dorottya és Szávity Ivett. Az alpolgármester kihangsúlyozta, nyáron is különösen nagy szükség van a véradókra, továbbá felhívta a figyelmet, mindenkire számítanak – akinek van rá lehetősége és adhat vért – július 15-én 14:00-tól 17:00-ig a hotel épületében tervezett véradáson. Molnár Dorottya elmondta, drámai módon növekszik nyáron a balesetek száma, ebből is kiemelkednek a motoros balesetek. Elmondta azt is, nyáron különösen sok felé szerveznek véradást az egész megyében. Kettő alaklomra hívta fel a figyelmet a székesfehérváriak tekintetében, az egyik a már említett július 15-i alkalom, míg a másik a Fehér Palotában tervezett véradás, ezt július 19-re szervezik a Magyar Vöröskereszt szakemberei.

– Láttuk a csökkenő vérkészleteket, és úgy gondoltuk, kicsit rá kell erősíteni a véradás szervezésére, így sms-ben és online felületeken is meghirdettük az alkalmakat, illetve a www.veradas.hu oldalon is elérhetők az alkalmak és időpontok. – mondta el a szakember, és hozzátette: – A vérátömlesztésre első sorban a nagy vérveszteséggel járó balesetek sérültjeinek ellátásakor, műtétek során van szükség, ill. számos súlyos betegség, mint a vérképzőszervi vagy rosszindulatú betegségek is jó eséllyel gyógyíthatók, azonban a kezelés során a betegnek folyamatosan vérkészítményeket kell kapnia.

A nyári hónapokban hagyományosan csökken a véradási aktivitás, a megfelelő vérkészlet biztosításához azonban ilyenkor is napi legalább 1600-1800 véradó megjelenésére van szükség az országban!

Bárki adhat vért, aki egészségesnek érzi magát és elmúlt már tizennyolc éves, de még nem töltötte be a hatvanötödik életévét. A véradások az Országos Vérellátó Szolgálat szigorú szakmai előírásainak köszönhetően biztonságosan és zavartalanul látogathatók. Fontos, hogy a véradásra indulók fogyasszanak megfelelő mennyiségű ételt és folyadékot, valamint vigyenek magukkal személyi igazolványt, lakcímkártyát és TAJ kártyát. A véradás során levett vérből előállított legrövidebb lejáratú vérkészítmény (trombocita készítmény) csupán 5 napig használható fel, ezért nagyon fontos, a véradások folyamatossága. Egy felnőtt embernek átlagosan 5 liter vére van, ebből kb. fél liter tartalék, amely szükség esetén mobilizálható.