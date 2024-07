Frissen Fejérből 3 órája

A népszerűség átka: kígyózó sorok az üvegvisszaváltóknál

Olvasóink arról számoltak be, hogy több Fejér vármegyei településen is kígyózó sorok alakulnak ki az üvegvisszaváltást biztosító REpontoknál. Van olyan üzlet, ahová bemenni is alig lehet, annyian várnak arra, hogy az automatához járulhassanak. Megkérdeztük a Mohu-t, mire számíthatunk, például lesz-e több automata.

Gombor Lili Gombor Lili

Az üvegvisszaváltás népszerűségének bizony akadnak hátulütői is Fotó: Illusztráció / Vémi Zoltán / Világgazdaság

Egy olvasónk a minap egy Fejér vármegyei település nagyobb áruházában szerette volna megejteni a hétvégi nagybevásárlást, azonban a bevásárlókocsival akadályokba ütközött. Egészen pontosan egy bár mozgó, mégis igen nehezen áthatolható biológiai akadályba. Az üzletben ugyanis, ahová könnyelműen tolta be a bevásárlókosarat, olyan sor alakult ki az üvegvisszaváltó automatánál, hogy alig bírta magát átverekedni az embertömegen. Ezzel a tapasztalatával pedig nincs egyedül. Kedvező kilátások. De kinek? A Mohu közlése szerint rendkívüli mértékben nő az üvegvisszaváltások száma. Jelenleg már közel hárommillió visszaváltás történik naponta, tehát az emberek nagyon hamar elkezdték használni ezt a szolgáltatást, és ez nagyon jó hír – közölte megkeresésünkre a Mohu, amely úgy számol, hogy a jövőben egyre több üzlet fog csatlakozni ehhez a lehetőséghez, hiszen egyértelműen vonzza a vásárlókat, ha vissza lehet váltani a boltban a palackokat, üvegeket, dobozokat. "Ha azt tapasztaljuk, hogy valamely helyen így is nagy sorok állnak, akkor nyitottak vagyunk új berendezés telepítésére" – biztat kedvezőbb kilátásokra a Mohu. Nincs megállás Tájékoztatásuk szerint a 400 négyzetméteres üzleteknek kötelező volt automatát telepíteni, a 200 négyzetméternél nagyobb üzleteknél csak ajánlott ilyen automata telepítése. Azok az üzletek, ahol nem fér el ilyen automata, a kézi visszaváltás rendszeréhez csatlakozhatnak. Jelenleg háromezer ponton lehet automatákban visszaváltani, és mintegy ezer kisbolt csatlakozott a kézi visszaváltási rendszerhez, de ez a szám a jövőben tovább fog nőni – számolt be a Mohu, kitérve arra is, hogy alapvetően pozitív tapasztalataik vannak, a számokat nézve hirtelen nagyon népszerű lett Magyarországon a visszaváltás. Csaknem hárommillió visszaváltás történik már most naponta Magyarországon, de ez a szám a jövőben nőni fog. A REpont appot eddig több mint 400 ezren töltötték le. Mint minden rendszernek, a REpontoknak is kell egy kis idő, mire az emberek hozzászoknak, s kialakulnak a szokások: ki, mikor és hol váltja vissza az üvegeket, dobozokat. Addig pedig érdemes szemfülesnek lenni, és kilesni, mikor vannak kevesebben a REpontoknál, így megspórolhatunk magunknak némi idegeskedést a tömeg miatt. Ha pedig egy picit helyezkedni kell a boltokban, hát mit lehet tenni: mindennek ára van, s az az ár, amelyet a környezetünk megóvásáért fizetünk ezzel, igen csekély.

