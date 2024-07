A kánikulában is érdemes egy sétát tenni a Sóstó Természetvédelmi Területen, ahol a víz közelsége és a fák is enyhülést adnak a forró nyári napokon. Emellett hirdetnek szervezett túrákat és zajlanak a Vadvasárnapok is. A túrák a tó közelsége vagy az árnyas fák okán, de még a nagy melegben is felfrissülést adnak. Arról is meggyőződhetünk, hogy a természet és a területen lakó állatok a nyári időszakban is érdekes, nyüzsgő társasága lehetnek a látogatóknak – írja az ÖKK. Aki szervezett program keretében derítené fel Székesfehérvár „zöld szívét”, őket a Sóstó Látogatóközpont Limonádé túrája várja július 27-én, hétfőn és augusztus 10-én, szombaton.