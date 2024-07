Nem maradtak egyedül a félárvák!

Mielőtt azonban az E.ON reagálására részletesebben rátérnénk, engedjék meg, hogy egy örömhírt is megosszunk a tragédia árnyékában. A félárván maradt fiókák jól vannak és ahogy azt Csete Gábor természetvédelmi vezető a FEOL-nak a napokban elmondta, rendszerint az egyedül maradt szülő nem hagyja magára utódait, hanem vacsoraidőben (18-20 óra között valamikor) visszatér a fészekhez és megeteti kicsinyeit. Szerencsére ez most sem volt másként! Fotóinkon is jól látszik, ahogy az ifjú fehér tollasok jóllakva, tollászkodnak a Rákóczi-Tordasi utcai fészeknél. Sőt, a faluban járva-kelve olyan hírek is eljutottak hozzánk, hogy a gólyafiókák már nem csak otthonukban próbálgatták szárnyaikat, de túl vannak első repülésükön. Többen is látni vélték őket kisebb-nagyobb távokon.

Az E.ON is sajnálja az elpusztult madarakat

Elektronikus megkeresésünkre az áramszolgáltató kifejtette, hosszú évek óta folyamatosan dolgoznak a helyzet javításán, hogy a hálózatuk minél inkább madárbarát legyen. Folyamatosan egyeztetnek a nemzeti parkokkal, kormányhivatalokkal, madárvédő egyesülettel és közösen jelölik ki az átalakítandó helyeket, feladatokat. Évente sok ezer madárvédelmi beavatkozást végeznek el, az új hálózataik már egytől-egyig madárbarátok, a régiek átalakításával is folyamatosan haladnak, ugyanakkor az eredményeik mellett még előttük álló feladatokat is látják. Tudatos lépésekkel haladnak a természeti környezetet minél inkább kímélő megoldásokat alkalmazva és újabbakat is keresve – kezdték levelüket, amelyben együttérzésüket is kifejezték, mint fogalmaztak, „mi is nagyon sajnáljuk a madárvédelmi beavatkozásaink ellenére elpusztuló madarakat."

Ezt követően a fejlesztéseiket részletezték, melyben leírták, hogy a gólyák és más ragadozómadarak - vércsék, héják, baglyok - védelmében az idei őszi-téli szezonban is folytatták azokat a hálózatfejlesztéseket, melyek a fészkek, illetve a vadász- vagy táplálkozóhelyek környezetében lévő hálózati elemek madárbaráttá tételét szolgálják. A burkolt szigetelések, hosszú feszítőszigetelők, madárkiülők és szárnyterelők alkalmazásával az oszlopokat biztonságos kiülőpontként használhatják prédájukra lesve a ragadozómadarak. A madárbarát hálózati munkák egész évben folyamatosak. Kiemelten kezelik a nemzeti parkok, madárvédelmi szakemberek irányadó javaslatait, és támogatást nyújtanak minden olyan esetben, amikor azonnali beavatkozásra van szükség: például, ha a viharban megrongálódott egy gólyafészek vagy gólyamentéssel kapcsolatban. Kiemelik, hogy a 2023-24-es szezonban a madárvédelmet szolgáló fejlesztéseik többszáz millió forintos költséggel járnak, melyet egészében az E.ON finanszíroz. Azt, hogy pontosan hol kell a madarak érdekében beavatkozni, azt a nemzeti parkok, illetve a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szakembereivel közösen határozzák meg.