A 26. Fekete Sas Party, a hagyományoknak megfelelően számos érdeklődőt vonzott Polgárdiba. Ahogy az lenni szokott, volt látványos motoros felvonulás, gumifüstölés és egy kis streetfighter flashmob is. Megkérdeztük, hogy kik a Fekete Sasok és hogy mi az, ami összetart egy csapatot 26 éven át?

A Fekete Sasok csapata a kilencvenes évek első felében alakult

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A Fekete Sasok egy rendkívül jó csapat

– Az elmúlt 26 év alatt nagyon sok minden történt itt, a motoros társadalom életében. Jelenleg 12 tagja van a Fekete Sas Motoros Nemzetségnek, melyben egyedül én vagyok nő, és én vagyok az elnök. Rendkívül jó srácokkal dolgozom, akiket nem cserélnék le senkiért. Nyilván itt is vannak nézeteltérések, de ha van is, mindig építő jelleggel szolgál, mert az a cél, hogy szeretnénk minél jobbak lenni. Én egy elég maximalista ember vagyok, és hála istennek ők is olyanok, hogy szeretnék a lehető legjobbat kihozni az adott helyzetben, az adott rendezvényeink során – fogalmazott Polácska Marcsi, a sasok vezetője, aki hozzátette:

– Korábban Fekete Sas Motoros Klub volt a nevünk, abból lett a motoros nemzetség. Megalakulásunk óta úgy 30-35 tagunk volt összesen. Voltak tagok, akik kiléptek, voltak, akik nem kívánták már folytatni ezt a munkát. Sosem rossz szájízzel váltunk el, hogy úgy mondjam, ugyanakkor sajnos meg kell, hogy emlékezzünk egy volt tagunkról, aki pár héttel ezelőtt hunyt el. A tegnap esti Blues Company koncerten is megemlékeztünk róla. Ő nagyon-nagyon értékes tagunk volt, de aztán a munkája miatt külföldre ment, így kilépett a csapatból, de amikor hazajött, mindig tartottuk vele a kapcsolatot és tényleg sok szeretettel gondoltunk és gondolunk rá – mondta a szervezők vezetője, aki felhívta a figyelmet, hogy csak a Fekete Sas Party 26 éves, a csoport nem.