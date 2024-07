Vannak, akik azt mondják, egy párkapcsolat házasság nélkül is lehet boldog, mert nem a papíron múlik. Van ebben igazság! És ugyan jelen esetben nem házasságról, hanem két hasonló nagyságú település, Csókakő és a luxemburgi Heffingen kapcsolatáról beszélünk, ám tény, hogy nem a szerződés tartja össze őket. – Számomra az egész olyan, mint egy mese – kezdett bele a történetbe Steiner Lajosné, Lujzi, a baráti társaság vezetője. – Egy Luxeumburgban élő magyar család egyik tagja, Gémesi József, úgy döntött, idős korára hazaköltözik. Jártában-keltében talált rá a várra és Csókakőre, ami annyira megtetszett neki, hogy házat is vásárolt a faluban. Először a heffingeni szomszédait, barátait hívta sorra, hogy látogassák meg, aztán később felvetette, létesítsenek hivatalos kapcsolatot a két település között. Szerződés azonban sem akkor, sem később nem született. A két település lakói azonban papír nélkül is egyre szorosabbra fűzték a baráti szálakat – folytatta Steinerné Lujzi, aki német nyelvtudása miatt „keveredett bele” annak idején a történetbe.

A luxemburgiak és a csókakőiek eleinte évente kétszer találkoztak, minden évben kölcsönösen meglátogatták egymást. A vendégek itt voltak az első, mára széles körben nagy népszerűségre szert tett Csókakői Várnapokon is és jó néhány évig minden szeptemberben érkezett heffingeni „küldöttség”, akiket a vendéglátók sok helyre elvittek az országban az elmúlt két és fél évtizedben Esztergomtól Szegeden és Pécsen át az Alföldig és az Északi-középhegységig. Közben elindultak a heffingeni „akciók”, amelyek keretében többféle módon is segítették a Fejér vármegyei települést: adományoztak pl. számítógépeket az iskolának, bútorokat és berendezést az óvodának, a kultúrháznak, az orvosi rendelőnek, sőt a szomszédos településről, Junglinsterről tűzoltóautót is kapott az önkéntes tűzoltóegyesület. Őket aztán számos eszközzel és felszereléssel is ellátták az évek folyamán. A baráti kapcsolat egyik legnagyobb nyertesei talán éppen a tűzoltók lettek, akiket a szertár rendbetételében, bővítésében is segítettek a luxemburgiak. A csókakőiek a szertárt – melynek oldalán tábla is hirdeti a baráti kapcsolatot – Rote Löwen-nek keresztelték (magyarul vörös oroszlán, ami Luxemburg régi zászlóján szerepelt, ma felségjelzésként használják).