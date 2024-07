Az elején kezdve, Ásotthalom az ország déli részén fekvő település, Mosonmagyaróvár pedig északon fekszik, így a 19 éves fiatal nem kis fába vágta a fejszéjét, amikor elhatározta, hogy Füles nevű szamarával útnak indul, hogy megtegye ezt a több száz kilométeres távot. Az indulás a hónap elején volt Ásotthalomról, majd településről településre haladva nemrég elérték Fejér megyét is: itt megfordultak már Daruszentmiklóson, Mezőfalván, Hantoson, Abán, ma pedig megérkeztek Szabadbattyánba. De a menetrend szerint Úrhidára és Sárkeszire is mennek még a megyén belül.

Pár lépésnyire Szabadbattyántól

Forrás: Ott vagyunk már? FB-oldal

Patrik egyébként az Ott vagyunk már? közösségi oldalain folyamatosan beszámol arról, hogy épp hol van és hova tart, illetve több videót is készített már a témában, melynek bemutatkozó részében azt is elmondja, hogy miért vágott neki ennek a nem mindennapi küldetésnek. Mint a videóban elhangzott: szeretne létrehozni egy szamár farmot és szeretné megmutatni, hogy mennyire különleges állatok a szamarak. Emellett kihívásként is tekint a túrára, magának és másoknak is szeretné bebizonyítani, hogy képes végigcsinálni azt, amit a fejébe vett.

Abán Kajdi Margit és családja látta vendégül Patrikot és Fülest

Forrás: Ott vagyunk már? FB-oldal

Akárcsak a legtöbb állomásán úgy Szabadbattyánban is megpihen egy éjszakát, így a helyiek és a további érdeklődők találkozhatnak vele a mai napon este fél 7-től a faluház udvarán, ahol amolyan bátyusbál jelleggel, lesz frissítő és némi nassolnivaló – tudtuk meg Kovács Péter polgármestertől.