Pont került a Velence Korzó emeletráépítésének évek óta húzódó ügyére. A vita az üzemeltetési szerződés ízekre szedésétől indult 2017-ben (melynek részleteiről itt írtunk akkor), amikor az lett a kérdés: kötelesség, jog vagy lehetőség az, hogy "a Velence Korzó legfelső szintjén, de még a betonpergolák alatti vonalon tizenhat lakást szeretne építtetni az üzemeltető cég" . Surányi Ágnestől Koszti Andráson át Gerhard Ákos polgármesteri regnálásáig tartott a vita rendezése, jogilag legalábbis mindenképpen. Az ellenállás akkor kezdődött, amikor az üzemeltető cég akkori tulajdonosa előállt a ráépítési terveivel, mellyel kapcsolatosan áláírásgyűjtések is kezdődtek (melyekről itt írtunk, és itt.)

Azóta per lett a vitából, amelynek elsőfokú ítéletét a másodfokú bíróság helyben hagyta. Döntése szerint a felperesnek, azaz a Velence Korzó üzemeltetőjének meg kell fiztenie a város perköltségét, mégpedig többek között azért, mert a ráépítési szándéktól hosszú évek alatt, tehát jelentős késedelemmel jutott el a megvalósítás felé tett lépésekig. Az ítélet ugyan kimondja, hogy a "szerződés konkrét és jogvesztéssel járó határidőt a ráépítés teljesítésére nem tartalmaz" - vagyis meglehetősen homályosan fogalmaz a határidők tekintetében -, mégsem lehet azt bármeddig húzni. A per szempontjából lényeges elem volt az is, hogy a "ráépítési jog tehát nem pusztán egy felperest illető egyoldalú jogosultság, hanem az egyben kötelezettség is volt". A késedelem ennek fényében tehát nem volt mellékes kérdés. Ez az ügy a két fél között jogilag lezárult, egy másik azonban még tart, amelynek a pár millió forintos perköltségen túl sokkal nagyobb tétje van: maga az üzemeltetési szerződés, melyet egyoldalúan Velence önkormányzata Gerhard Ákossal az élen, felbontott (melyről többek között itt, és itt is írtunk).

Megkerestük a Velence Korzó üzemeltetését a most zárult per kapcsán, amely mostanra nem elérhető korábbi közösségi oldalán, ahol eddig a közleményeiket megjelentették. Megkérdeztük többek között, mi ennek az oka, de azt is: az ítélet fényében, a későbbiekben terveznének-e még ráépítést a Korzón? A 2024-es nyár berobbant, ezért arról is érdeklődtünk, mit tervez az üzemeltető az idei nyárra? A nyaralók, a lakosság milyen programokra, üzemeltetésre számíthat? Lesz-e fizetős rész? Használják-e a kerítést erre a célra? Az üzemeltető Gomi Kft. készséggel, de szűken válaszolt: "Tekintettel a teljes mértékben új, és ebben a pillanatban bizonytalan helyzetre, a jövővel kapcsolatos nyilatkozatot tenni teljes felelősséggel nem tudunk. Amint az új önkormányzat leteszi az esküt, és/vagy ha addig születik legalább egy új elsőfokú ítélet az alapperben, akkor eldöntjük a hogyan továbbot, természetesen egyeztetve a tulajdonos önkormányzat új vezetőségével. A nyáron tervezünk néhány programot" - tették hozzá. Ez utóbbi kapcsán későbbre ígértek részleteket, s mindezek mellett hozzátették: "Reméljük, a következő önkormányzattal sikerül rendezvényeket szervezni...".