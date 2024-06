2022 év végén jelent meg az a törvény, mely lehetővé tette az egyházi fenntartású intézmények esetében, hogy a fenntartó átvegye az általa működtetett ingatlanok tulajdonjogát. A törvény adta lehetőséggel Tordason a Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát 2018 szeptemberétől fenntartó Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek is élni kívántak. Igényüket 2023 februárjában jelentették be, a településen pedig elszabadultak az indulatok. Ez részben érthető, hiszen az iskolát a tordasiak maguk építették, sokan kötődnek hozzá érzelmileg. Az erős érzelmi kötelék azonban, jelen esetben, nem érv a bíróságon.

A képviselő-testület számára az is gyorsan kiderült, a törvény értelmében, nincs választási lehetőségük, ha a fenntartó kéri, az önkormányzatnak át kell adnia a tulajdonjogot. Juhász Csaba polgármester ezért egyfajta köztes megoldásként olyan külön megállapodástervezet kidolgozását szorgalmazta, ami tartalmazza, mit kér és mit vár el az önkormányzat a Nővérektől. A tervezet meg is született, ám a képviselő-testület tagjai végül nem szavazták meg, így tavaly decemberben a fenntartó bírósághoz fordult a tulajdonjog átadásának ügyében. Ez ellen a tordasi önkormányzat idén januárban ellenkérelmet nyújtott be.

Ugyanakkor ügyvédjük arról is tájékoztatta őket, hogy a törvény alapján a tulajdonba adás kötelező, az önkormányzat legfeljebb apróságnak számító kifogásokkal élhet a perben. A bíróság viszont várhatóan a Nővérek által benyújtott keresetben foglalt minden követelést jóváhagy, az önkormányzatot elmarasztalja, amin felül még a keresetben leírt perköltség megfizetésére is kötelezi.

Ezért aztán az önkormányzat az ellenkérelem benyújtásával egyidőben közvetítői eljárást is kezdeményezett a falu számára előnyösebb megegyezés érdekében.

A polgármester korábban is szorgalmazta a megegyezést, ám a képviselők nem álltak mellé

Fotó: FMH Archív (Pesti Tamás)

- Az első tárgyaláson nem született döntés, de a bíróság maga is szorgalmazta a közvetítői eljárást. Ennek eredményeként végül sikerült olyan külön megállapodást kötnünk a Don Bosco Nővérekkel, amiben benne vannak az eredeti kéréseink, illetve néhány további megegyezés is született. Szerettük volna, ha a megállapodást a bíróság is jóváhagyja, de mivel olyan témákat érint, amelyek nem képezik a folyó bírósági eljárás tárgyát, ezért peren kívül kellett megállapodnunk. Ám

a számunkra rossz megoldások közül ezzel sikerült a kevésbé rosszat választanunk

– magyarázta Juhász Csaba.