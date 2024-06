Június 27-én, csütörtök délelőtt a belvárosból is hallani lehetett a Magyar Honvédség Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar térzenéjét. A Prohászka térhez közeledve már messziről lehetett látni a történelmi zászlókat, és a Szent László-szobornál gyülekező megemlékezőket.

A Magyar Honvédség Szent László-napi ünnepségén Ugrits Tamás püspöki helynök megemlékező beszédében elmondta, hogy amikor az egyház valakit szentté avat, akkor személyét mint példaképet és közbenjárót állítja a hívek és minden jószándékú ember elé. – A szentek nem sztárok, nem celebek, akik a divat változásával gyorsan feledésbe is merülnek, hanem személyük és példájuk időtálló érték a történelemben. Szent László király személye is ilyen érték, példakép és közbenjáró. A lovagkirály Szent László bátorságát, hősiességét nem érthetjük meg az Istenhez fűződő kapcsolata nélkül. A király valóban szent volt, nem csak egy vakmerő, szerencsés hadvezér. Minden szava és tette arra a hitre és imádságra épült, amely elkötelezett kereszténységét jellemezte. Szent László példakép, aki példát mutat nekünk az Isten felé vezető úton és az emberek iránti szolgálatban is – fogalmazott Ugrits Tamás.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Pozderka Zoltán ezredes, a Magyar Honvédség Szárazföldi parancsnokság megbízott parancsnok-helyettese tisztelettel köszöntötte az egybegyűlteket Szent László, a lövészkatonák védőszentjének szobránál. Mint elmondta, ez a helyszín kiemelt fontosságú, hiszen innen nem messze, a Nagyboldogasszony-bazilikában koronázták királlyá I. Lászlót 1077-ben. A lovagkirály uralkodása alatta a Magyar Királyság meg tudta erősíteni pozícióját és szerepét a vidéken. I. László a mai napig az ezeréves magyar vitézség példaképe. A magyar katonák, a Magyar Honvédség a mai napig a magyar haderő gerincét jelentik – fogalmazott Pozderka Zoltán.

A megemlékezés végén a Szent László-szobornál koszorút helyezett el Cser-Palkovics András polgármester és Buday Attila, a Fejér Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója, valamint Ugrits Tamás püspöki helynök, Pozderka Zoltán ezredes, a Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság megbízott parancsnok-helyettese, továbbá Kerékgyártó Ferenc alezredes, a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság törzsigazgatója és Emanuele Patalano ezredes, a NATO Erőket Integráló Elem parancsnokhelyettese.