– Minden egyes forint jó helyre került! – mondta Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke az avató ünnepségen. Felidézte, hogy az összesen 704 millió forintos fejlesztéshez a település a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból 326 millió forint forrást nyert, amelyet Magyarország Kormánya 378 millió forint többlettámogatással egészített ki, hogy egy minden igényt kielégítő központ jöhessen létre. A közgyűlés elnöke kiemelte továbbá, hogy ez országosan is egyedülálló, hogy ilyen nehéz gazdasági helyzetben amit a háború okoz, ekkora segítség érkezik. A tájékoztatójából kiderült az is, hogy az átadott két épületből álló központban komplett orvosi és fogorvosi rendelő, védőnői szakszolgálat, prevenciós tér, gyermek egészségügyi ellátás kapott helyet, míg a két épület között olyan közösségi teret alakítottak ki, ahol egy gyógynövénykert és egy kis szökőkút is a helyiek és az Etyekre látogatók örömét szolgálja.

Molnár Krisztián: Gratulálok Etyeknek a fejlesztéshez!

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Tessely Zoltán, a Pannónia Szíve országgyűlési képviselője szintén elismerően beszélt az átadott egészségügyi intézményről és arról az áldozatos munkáról, ami mindezt lehetővé tette. Ünnepi gondolataiban a település fejlődését méltatta, amely rohamos fejlődésen ment keresztül az elmúlt években. Az országgyűlési képviselő rámutatott arra, hogy a jó önkormányzati működésnek köszönhetően, Etyek mára olyan biztonságot képes adni az itt élőknek, amely az élet számos területén megmutatkozik. Mindez tetten érhető a közbiztonságban, a közlekedésben, a településen elérhető szolgáltatások tekintetében, a környezetben és az egészségügyben is. Szerinte olyan hellyé vált Etyek, ahol széleskörűen biztosítottak a fiatalok felnevelkedésének körülményei.

– Kiépült a kamera és térfigyelő rendszer, járdák, utak újultak meg, kerékpárutak épültek, miközben a környezet és közterek szépültek meg, a sport- és szabadidős tevékenységek beruházásait (műfüves focipálya, kondipark, homokos röplabdapálya, konditerem a látogatóközpontban, sporttelep épületének felújítása) is kiemelve. Mindezek mellett oktatási intézmények újulhattak meg és elkészült a csodaszámba menő Csodaszarvas Bölcsőde, valamint a ma átadott Árpád-házi Szent Erzsébet Egészségház is – fűzte hozzá, majd azt a széles összefogást és hitet emelte ki, amivel minden akadály legyőzhető, aminek az eredménye az egészségház megvalósulása is.