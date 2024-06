Egy barátom doktori címmel egyetem tanítja egyebek mellett azt, hogy a magyarok alapvetően altruisták. Nem volt tehát meglepő megtapasztalni a segítségnyújtásnak azt az intenzitását, amely annak idején, egy jó ideig össznemzeti cselekvéssé vált. A magyarok többsége mindenféle politikai nézettől függetlenül pontosan érezte, hol a különbség a valódi menekültek és azok között, akik a déli határon rázzák az öklüket és a kerítést.

Mert ott az érem másik oldala, az illegális migráció, amelynek az érintettjei szinte teljes százalékukban fiatal felnőtt férfiak, akik több biztonságos országon átkelve lettek szereplői egy nagy tervnek, amelynek végén Európa megmaradt lakossága etnikailag kevertté, vallási (majd politikai) értelemben pedig iszlám többségűvé válik. Arról kár volna vitát nyitni, mit gondol erről a magyar lakosság nagyobb része, hiszen azt már több választás és egy nemzeti konzultáció is bebizonyította. Legutóbb az uniós képviselőkre leadott szavazatok biztosították a többséget a kormány számára ahhoz, hogy továbbra is ellenálljon a nyomásnak és őrizze Európának azt a határszakaszát, amely egyben a mi déli határunk is. Az európai bíróság szépen megvárta a választásokat, majd ránk mért egy akkora bírságot, amelyből egy sor – tagadhatatlanul meglévő – szociális problémát lennénk képesek orvosolni. A cél egyértelmű: tovább gyengíteni a hivatalban lévő jobboldali kormányt, mert a brüsszeli többség nem a független nemzetállamok jövőjéért, hanem a birodalmi alávetésért dolgozik. Hiszen csak az utóbbi biztosítja a multinacionális nagyvállalatok – aktuálisan a legnagyobb fegyvergyártók – korlátozás nélküli tevékenységét, mérhetetlen profitját. Erre minden statisztikában ott ordít a bizonyíték.